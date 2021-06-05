https://ria.ru/20210605/kosmodrom-1735757818.html

Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев

Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев - РИА Новости, 05.06.2021

Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев

Директора Байконура Валинура Агишева назначили руководителем космодрома Восточный, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:08

2021-06-05T10:08

2021-06-05T12:00

наука

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космический центр "южный"

восточный (космодром)

цэнки

космос - риа наука

байконур (город)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Директора Байконура Валинура Агишева назначили руководителем космодрома Восточный, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)."Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный", — говорится в сообщении.Агишев более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на Байконуре. С июля 2017-го до марта 2019-го он уже возглавлял Восточный.Новым главой Байконура станет Сергей Мочалов, с 2018 года занимавший пост директора по сопровождению работ на Восточном.Мочалов также проходил службу в Вооруженных силах России в филиале АО "ЦЭНКИ" — Космический центр "Южный" (космодром Байконур) и занимал там руководящие должности.

https://ria.ru/20210603/borisov-1735419014.html

https://ria.ru/20210603/narusheniya-1735366609.html

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2021

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россия, космический центр "южный", восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, байконур (город)