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Наука
https://ria.ru/20210605/kosmodrom-1735757818.html
Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев
Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев - РИА Новости, 05.06.2021
Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев
Директора Байконура Валинура Агишева назначили руководителем космодрома Восточный, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:08
2021-06-05T12:00
наука
россия
космический центр "южный"
восточный (космодром)
цэнки
космос - риа наука
байконур (город)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Директора Байконура Валинура Агишева назначили руководителем космодрома Восточный, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)."Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный", — говорится в сообщении.Агишев более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на Байконуре. С июля 2017-го до марта 2019-го он уже возглавлял Восточный.Новым главой Байконура станет Сергей Мочалов, с 2018 года занимавший пост директора по сопровождению работ на Восточном.Мочалов также проходил службу в Вооруженных силах России в филиале АО "ЦЭНКИ" — Космический центр "Южный" (космодром Байконур) и занимал там руководящие должности.
https://ria.ru/20210603/borisov-1735419014.html
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россия, космический центр "южный", восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, байконур (город)

Новым директором космодрома Восточный стал Валинур Агишев

10:08 05.06.2021 (обновлено: 12:00 05.06.2021)
 
© Фото : ЦЭНКИНовый директор космодрома Восточный Валинур Агишев
Новый директор космодрома Восточный Валинур Агишев - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : ЦЭНКИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Директора Байконура Валинура Агишева назначили руководителем космодрома Восточный, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный", — говорится в сообщении.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б с космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на Восточном - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Замглавы "Роскосмоса", отвечавшего за строительство Восточного, уволили
Агишев более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на Байконуре. С июля 2017-го до марта 2019-го он уже возглавлял Восточный.
Новым главой Байконура станет Сергей Мочалов, с 2018 года занимавший пост директора по сопровождению работ на Восточном.
Мочалов также проходил службу в Вооруженных силах России в филиале АО "ЦЭНКИ" — Космический центр "Южный" (космодром Байконур) и занимал там руководящие должности.
Строительство космодрома Восточный в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Роскосмос" прокомментировал выявленные следствием нарушения на Восточном
 
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