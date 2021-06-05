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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735767086.html
В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021
В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:28
2021-06-05T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2897, Санкт-Петербург - 857, Московская область - 775", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом

11:28 05.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 2897, Санкт-Петербург - 857, Московская область - 775", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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