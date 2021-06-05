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В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021
В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:28
2021-06-05T11:28
2021-06-05T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2897, Санкт-Петербург - 857, Московская область - 775", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество