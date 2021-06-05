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В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021

В Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:28

2021-06-05T11:28

2021-06-05T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге - 857, Московской области - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2897, Санкт-Петербург - 857, Московская область - 775", - говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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