https://ria.ru/20210605/kndr-1735745355.html

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике - РИА Новости, 05.06.2021

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T04:31

2021-06-05T04:31

2021-06-05T10:10

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 5 июн - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня, это стало его первой публичной деятельностью с 6 мая, о которой сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщало, что нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.Как сообщает ЦТАК, в заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.На заседании обсуждался созыв пленума ЦК партии. Ким Чен Ын проанализировал текущее положение дел и подчеркнул, что пленум ЦК необходимо созвать для подведения "точных" итогов первого полугодия и уточнения направлений развития. Было решено провести пленум в первой декаде июня."Уважаемый Генеральный секретарь положительно оценил то, что хотя из-за сложившихся неблагоприятных субъективных и объективных условий и обстановки благополучное развитие государственных проектов сталкивается со многими вызовами и ограничениями, многие проекты перспективно продвигаются благодаря идейному энтузиазму и боевому духу опоры на собственные силы всей партии и народа, которые чрезвычайно приподнял 8-й съезд партии (в январе - ред.)", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.Ким Чен Ын отметил, что необходимо увеличить руководящую роль партии и стимулировать "настойчивую борьбу" за стабилизацию и улучшение экономики и народной жизни. Сообщается также, что на пленуме ЦК партии будет решаться штатная перестройка отделов ЦК партии.

https://ria.ru/20210527/kndr-1734415894.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким чен ын, кндр (северная корея), в мире