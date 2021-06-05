https://ria.ru/20210605/kndr-1735745355.html
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике - РИА Новости, 05.06.2021
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T04:31
2021-06-05T04:31
2021-06-05T10:10
ким чен ын
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СЕУЛ, 5 июн - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня, это стало его первой публичной деятельностью с 6 мая, о которой сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщало, что нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.Как сообщает ЦТАК, в заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.На заседании обсуждался созыв пленума ЦК партии. Ким Чен Ын проанализировал текущее положение дел и подчеркнул, что пленум ЦК необходимо созвать для подведения "точных" итогов первого полугодия и уточнения направлений развития. Было решено провести пленум в первой декаде июня."Уважаемый Генеральный секретарь положительно оценил то, что хотя из-за сложившихся неблагоприятных субъективных и объективных условий и обстановки благополучное развитие государственных проектов сталкивается со многими вызовами и ограничениями, многие проекты перспективно продвигаются благодаря идейному энтузиазму и боевому духу опоры на собственные силы всей партии и народа, которые чрезвычайно приподнял 8-й съезд партии (в январе - ред.)", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.Ким Чен Ын отметил, что необходимо увеличить руководящую роль партии и стимулировать "настойчивую борьбу" за стабилизацию и улучшение экономики и народной жизни. Сообщается также, что на пленуме ЦК партии будет решаться штатная перестройка отделов ЦК партии.
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 5 июн - РИА Новости.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР
восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня, это стало его первой публичной деятельностью с 6 мая, о которой сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщало, что нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.
Как сообщает ЦТАК, в заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.
На заседании обсуждался созыв пленума ЦК партии. Ким Чен Ын проанализировал текущее положение дел и подчеркнул, что пленум ЦК необходимо созвать для подведения "точных" итогов первого полугодия и уточнения направлений развития. Было решено провести пленум в первой декаде июня.
"Уважаемый Генеральный секретарь положительно оценил то, что хотя из-за сложившихся неблагоприятных субъективных и объективных условий и обстановки благополучное развитие государственных проектов сталкивается со многими вызовами и ограничениями, многие проекты перспективно продвигаются благодаря идейному энтузиазму и боевому духу опоры на собственные силы всей партии и народа, которые чрезвычайно приподнял 8-й съезд партии (в январе - ред.)", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что необходимо увеличить руководящую роль партии и стимулировать "настойчивую борьбу" за стабилизацию и улучшение экономики и народной жизни. Сообщается также, что на пленуме ЦК партии будет решаться штатная перестройка отделов ЦК партии.