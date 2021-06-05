https://ria.ru/20210605/kitay-1735771284.html

"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги

"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги - РИА Новости, 05.06.2021

"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги

Цифровая валюта — один из самых обсуждаемых в мире проектов, и впереди планеты всей — Китай. В стране вовсю тестируют виртуальные деньги, которыми к тому же... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:03

2021-06-05T12:03

2021-06-05T14:49

россия-китай: главное

китай

технологии

в мире

экономика

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МОСКВА, 5 июн — Проект "Россия — Китай: Главное". Цифровая валюта — один из самых обсуждаемых в мире проектов, и впереди планеты всей — Китай. В стране вовсю тестируют виртуальные деньги, которыми к тому же можно пользоваться без интернета. Повторить опыт торопятся и в других странах, но опасаются, что Пекин с помощью цифрового юаня снизит роль доллара в мире. Администрация президента США уже собирает данные о планах КНР. Чем электронная валюта отличается от крипто и зачем она Китаю — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Деньги в цифреКоронавирусная пандемия изменила мир и привычки людей. Онлайн-кинотеатры и шопинг, бесконтактная доставка еды и платежи стали новой нормальностью. На фоне эпидемии новый импульс получила и цифровая валюта, которая заменяет "негигиеничные" наличные и банкоматы. Это неудивительно, люди все чаще пользуются бесконтактными способами оплаты товаров и услуг.И все же цифровой юань — не то же самое, что деньги на банковской карте или в мобильном платежном приложении, не похож он и на криптовалюту. Это обычный юань, не бумажный, а "закодированный" в цифровом виде. Его также выпускает Народный банк Китая (ЦБ). Чтобы перевести такие деньги на другое устройство, не требуется интернет-соединение, необходимо лишь соприкосновение двух телефонов. Формат удобнее платежных приложений вроде WeChat Pay или Alipay. К тому же, в отличие от криптовалют, цифровой юань сам по себе не является мерой стоимости и активом.В прошлом году китайские власти изучали работу и эффективность системы электронных платежей с помощью цифрового юаня. Анализировали, как его использование впишется в финансовую систему страны и повлияет на приложения для оплаты через интернет. Именно с них в 2020 году Народный банк начал исследовать механизмы оплаты товаров и услуг в обход банка. Тогда лицензию на подобные транзакции выдали компании Ant Group Co. Ltd., заработал Alipay. Спустя четыре года в ЦБ запустили проект разработки диджитал-валюты, но дело двигалось медленно. Через два года банк создал специальный исследовательский институт для разработки цифрового юаня, и уже в 2017-м запустили проект системы электронных платежей диджитал-валютой. Но поскольку ее легко спутать с криптовалютой, финансовый регулятор Китая запретил торговлю Bitcoin и ICO — "первичное размещение монет" или способ привлечения инвестиций посредством продажи инвесторам определенного количества криптовалют. В тестовом варианте цифровую валюту пустили в оборот в Шэньчжэне, Сучжоу и Чэнду в 2019 году. К использованию в национальном масштабе юань в виде цифрового кода должен быть готов к 2022-му, году зимней Олимпиады в Пекине.Глобальные целиОдна из главных целей запуска — борьба с серой экономикой. Многие нелегальные операции, в том числе мошеннические схемы, отмывание денег, проводятся с помощью наличных денег. Отчасти поэтому есть спрос на новый вид валюты, куда более безопасный с точки зрения сохранности личных данных. К тому же цифровой юань проще в использовании, да и обходится пользователям системы дешевле, чем банковские карты.В то же время цифровой юань делает историю транзакций более прозрачной. И не все готовы к тому, что их переводы будут отслеживать.Система электронных платежей главным образом создавалась для использования внутри страны: борьба с теневой экономикой, упрощение надзора за транзакциями, выслеживание злостных неплательщиков. Однако в долгосрочной перспективе Пекин намерен выводить цифровой юань на международную арену, указывал глава Института исследований цифровой валюты Народного банка Китая Ма Чанчунь.Его уже тестируют для трансграничных платежей, технические эксперименты проводят Народный банк Китая и Финансовое управление Гонконга. Китай готовит будущее для цифровых денег: настаивает на разработке общемировых стандартов и сотрудничестве в регулировании цифровых валют.Некоторых такие планы настораживают. Администрация американского президента Джо Байдена изучает намерения КНР по внедрению цифрового юаня. Последствия этого изучают в Министерстве финансов, Пентагоне и Совете национальной безопасности, сообщали источники в ведомствах. В Белом доме опасаются, что в будущем такая валюта пошатнет статус доллара как главной резервной.Беспокоит американские власти не только влияние цифрового юаня на мировую финансовую систему, но и возможность с его помощью обходить санкции США. Как указывают эксперты, цифровой юань может привести к появлению схемы международных расчетов, альтернативной SWIFT.И все же китайский пример заразителен. Так, в конце прошлого года Банк Японии объявил о начале тестирования цифровой валюты Центрального банка в качестве платежной системы в 2021 году. А в Европейском ЦБ допустили выпуск цифрового евро, решение примут летом. Такую возможность изучают и в Соединенных Штатах. Однако для этого Федеральной резервной системе потребуется одобрение конгресса. Как бы то ни было, Китай остается пионером в разработке цифровой валюты.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735596574.html

https://ria.ru/20210603/testirovanie-1735431653.html

https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html

https://ria.ru/20210601/prognoz-1735068529.html

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китай, технологии, в мире, экономика