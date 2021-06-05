Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210605/kitay-1735771284.html
"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги
"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги - РИА Новости, 05.06.2021
"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги
Цифровая валюта — один из самых обсуждаемых в мире проектов, и впереди планеты всей — Китай. В стране вовсю тестируют виртуальные деньги, которыми к тому же... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:03
2021-06-05T14:49
россия-китай: главное
китай
технологии
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 5 июн — Проект "Россия — Китай: Главное". Цифровая валюта — один из самых обсуждаемых в мире проектов, и впереди планеты всей — Китай. В стране вовсю тестируют виртуальные деньги, которыми к тому же можно пользоваться без интернета. Повторить опыт торопятся и в других странах, но опасаются, что Пекин с помощью цифрового юаня снизит роль доллара в мире. Администрация президента США уже собирает данные о планах КНР. Чем электронная валюта отличается от крипто и зачем она Китаю — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Деньги в цифреКоронавирусная пандемия изменила мир и привычки людей. Онлайн-кинотеатры и шопинг, бесконтактная доставка еды и платежи стали новой нормальностью. На фоне эпидемии новый импульс получила и цифровая валюта, которая заменяет "негигиеничные" наличные и банкоматы. Это неудивительно, люди все чаще пользуются бесконтактными способами оплаты товаров и услуг.И все же цифровой юань — не то же самое, что деньги на банковской карте или в мобильном платежном приложении, не похож он и на криптовалюту. Это обычный юань, не бумажный, а "закодированный" в цифровом виде. Его также выпускает Народный банк Китая (ЦБ). Чтобы перевести такие деньги на другое устройство, не требуется интернет-соединение, необходимо лишь соприкосновение двух телефонов. Формат удобнее платежных приложений вроде WeChat Pay или Alipay. К тому же, в отличие от криптовалют, цифровой юань сам по себе не является мерой стоимости и активом.В прошлом году китайские власти изучали работу и эффективность системы электронных платежей с помощью цифрового юаня. Анализировали, как его использование впишется в финансовую систему страны и повлияет на приложения для оплаты через интернет. Именно с них в 2020 году Народный банк начал исследовать механизмы оплаты товаров и услуг в обход банка. Тогда лицензию на подобные транзакции выдали компании Ant Group Co. Ltd., заработал Alipay. Спустя четыре года в ЦБ запустили проект разработки диджитал-валюты, но дело двигалось медленно. Через два года банк создал специальный исследовательский институт для разработки цифрового юаня, и уже в 2017-м запустили проект системы электронных платежей диджитал-валютой. Но поскольку ее легко спутать с криптовалютой, финансовый регулятор Китая запретил торговлю Bitcoin и ICO — "первичное размещение монет" или способ привлечения инвестиций посредством продажи инвесторам определенного количества криптовалют. В тестовом варианте цифровую валюту пустили в оборот в Шэньчжэне, Сучжоу и Чэнду в 2019 году. К использованию в национальном масштабе юань в виде цифрового кода должен быть готов к 2022-му, году зимней Олимпиады в Пекине.Глобальные целиОдна из главных целей запуска — борьба с серой экономикой. Многие нелегальные операции, в том числе мошеннические схемы, отмывание денег, проводятся с помощью наличных денег. Отчасти поэтому есть спрос на новый вид валюты, куда более безопасный с точки зрения сохранности личных данных. К тому же цифровой юань проще в использовании, да и обходится пользователям системы дешевле, чем банковские карты.В то же время цифровой юань делает историю транзакций более прозрачной. И не все готовы к тому, что их переводы будут отслеживать.Система электронных платежей главным образом создавалась для использования внутри страны: борьба с теневой экономикой, упрощение надзора за транзакциями, выслеживание злостных неплательщиков. Однако в долгосрочной перспективе Пекин намерен выводить цифровой юань на международную арену, указывал глава Института исследований цифровой валюты Народного банка Китая Ма Чанчунь.Его уже тестируют для трансграничных платежей, технические эксперименты проводят Народный банк Китая и Финансовое управление Гонконга. Китай готовит будущее для цифровых денег: настаивает на разработке общемировых стандартов и сотрудничестве в регулировании цифровых валют.Некоторых такие планы настораживают. Администрация американского президента Джо Байдена изучает намерения КНР по внедрению цифрового юаня. Последствия этого изучают в Министерстве финансов, Пентагоне и Совете национальной безопасности, сообщали источники в ведомствах. В Белом доме опасаются, что в будущем такая валюта пошатнет статус доллара как главной резервной.Беспокоит американские власти не только влияние цифрового юаня на мировую финансовую систему, но и возможность с его помощью обходить санкции США. Как указывают эксперты, цифровой юань может привести к появлению схемы международных расчетов, альтернативной SWIFT.И все же китайский пример заразителен. Так, в конце прошлого года Банк Японии объявил о начале тестирования цифровой валюты Центрального банка в качестве платежной системы в 2021 году. А в Европейском ЦБ допустили выпуск цифрового евро, решение примут летом. Такую возможность изучают и в Соединенных Штатах. Однако для этого Федеральной резервной системе потребуется одобрение конгресса. Как бы то ни было, Китай остается пионером в разработке цифровой валюты.
https://ria.ru/20210604/dollar-1735596574.html
https://ria.ru/20210603/testirovanie-1735431653.html
https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html
https://ria.ru/20210601/prognoz-1735068529.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, технологии, в мире, экономика

"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги

12:03 05.06.2021 (обновлено: 14:49 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — Проект "Россия — Китай: Главное". Цифровая валюта — один из самых обсуждаемых в мире проектов, и впереди планеты всей — Китай. В стране вовсю тестируют виртуальные деньги, которыми к тому же можно пользоваться без интернета. Повторить опыт торопятся и в других странах, но опасаются, что Пекин с помощью цифрового юаня снизит роль доллара в мире. Администрация президента США уже собирает данные о планах КНР. Чем электронная валюта отличается от крипто и зачем она Китаю — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Деньги в цифре

Коронавирусная пандемия изменила мир и привычки людей. Онлайн-кинотеатры и шопинг, бесконтактная доставка еды и платежи стали новой нормальностью. На фоне эпидемии новый импульс получила и цифровая валюта, которая заменяет "негигиеничные" наличные и банкоматы. Это неудивительно, люди все чаще пользуются бесконтактными способами оплаты товаров и услуг.
И все же цифровой юань — не то же самое, что деньги на банковской карте или в мобильном платежном приложении, не похож он и на криптовалюту. Это обычный юань, не бумажный, а "закодированный" в цифровом виде. Его также выпускает Народный банк Китая (ЦБ). Чтобы перевести такие деньги на другое устройство, не требуется интернет-соединение, необходимо лишь соприкосновение двух телефонов. Формат удобнее платежных приложений вроде WeChat Pay или Alipay. К тому же, в отличие от криптовалют, цифровой юань сам по себе не является мерой стоимости и активом.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:33Петербургский международный экономический форум
Володин призвал выходить из-под влияния доллара
В прошлом году китайские власти изучали работу и эффективность системы электронных платежей с помощью цифрового юаня. Анализировали, как его использование впишется в финансовую систему страны и повлияет на приложения для оплаты через интернет. Именно с них в 2020 году Народный банк начал исследовать механизмы оплаты товаров и услуг в обход банка. Тогда лицензию на подобные транзакции выдали компании Ant Group Co. Ltd., заработал Alipay.
Спустя четыре года в ЦБ запустили проект разработки диджитал-валюты, но дело двигалось медленно. Через два года банк создал специальный исследовательский институт для разработки цифрового юаня, и уже в 2017-м запустили проект системы электронных платежей диджитал-валютой.
Но поскольку ее легко спутать с криптовалютой, финансовый регулятор Китая запретил торговлю Bitcoin и ICO — "первичное размещение монет" или способ привлечения инвестиций посредством продажи инвесторам определенного количества криптовалют.
В тестовом варианте цифровую валюту пустили в оборот в Шэньчжэне, Сучжоу и Чэнду в 2019 году. К использованию в национальном масштабе юань в виде цифрового кода должен быть готов к 2022-му, году зимней Олимпиады в Пекине.
Китайские банкноты - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:10Россия-Китай: Главное
Пекин раздаст 40 млн юаней в рамках тестирования электронной валюты

Глобальные цели

Одна из главных целей запуска — борьба с серой экономикой. Многие нелегальные операции, в том числе мошеннические схемы, отмывание денег, проводятся с помощью наличных денег. Отчасти поэтому есть спрос на новый вид валюты, куда более безопасный с точки зрения сохранности личных данных. К тому же цифровой юань проще в использовании, да и обходится пользователям системы дешевле, чем банковские карты.
В то же время цифровой юань делает историю транзакций более прозрачной. И не все готовы к тому, что их переводы будут отслеживать.
Система электронных платежей главным образом создавалась для использования внутри страны: борьба с теневой экономикой, упрощение надзора за транзакциями, выслеживание злостных неплательщиков. Однако в долгосрочной перспективе Пекин намерен выводить цифровой юань на международную арену, указывал глава Института исследований цифровой валюты Народного банка Китая Ма Чанчунь.
Его уже тестируют для трансграничных платежей, технические эксперименты проводят Народный банк Китая и Финансовое управление Гонконга. Китай готовит будущее для цифровых денег: настаивает на разработке общемировых стандартов и сотрудничестве в регулировании цифровых валют.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:01Россия-Китай: Главное
Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии
Некоторых такие планы настораживают. Администрация американского президента Джо Байдена изучает намерения КНР по внедрению цифрового юаня. Последствия этого изучают в Министерстве финансов, Пентагоне и Совете национальной безопасности, сообщали источники в ведомствах. В Белом доме опасаются, что в будущем такая валюта пошатнет статус доллара как главной резервной.
Беспокоит американские власти не только влияние цифрового юаня на мировую финансовую систему, но и возможность с его помощью обходить санкции США. Как указывают эксперты, цифровой юань может привести к появлению схемы международных расчетов, альтернативной SWIFT.
И все же китайский пример заразителен. Так, в конце прошлого года Банк Японии объявил о начале тестирования цифровой валюты Центрального банка в качестве платежной системы в 2021 году. А в Европейском ЦБ допустили выпуск цифрового евро, решение примут летом. Такую возможность изучают и в Соединенных Штатах. Однако для этого Федеральной резервной системе потребуется одобрение конгресса. Как бы то ни было, Китай остается пионером в разработке цифровой валюты.
Юани - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 12:32Россия-Китай: Главное
ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37В США заявили о работе над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
Лента новостейМолния