https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html

Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии

Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии - РИА Новости, 05.06.2021

Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии

"Сделано в Китае" — больше не синоним дешевизны и посредственного качества, ведь китайская рабочая сила и уровень технологичности предприятий за последние пару... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:01

2021-06-05T12:01

2021-06-05T14:22

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МОСКВА, 5 июн — Проект "Россия — Китай: Главное". "Сделано в Китае" — больше не синоним дешевизны и посредственного качества, ведь китайская рабочая сила и уровень технологичности предприятий за последние пару десятков лет изменились практически до неузнаваемости. Однако КНР, стремительно меняясь, все же пока не теряет статус "мировой фабрики", а год назад руководство страны объявило о новой стратегии развития китайской экономики — "двойной циркуляции". Что это такое и как новая модель повлияет на российско-китайское сотрудничество — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Возможности и кризисУже не первое десятилетие Китай считается страной, в которой производят практически все, что только можно купить: одежду, детские игрушки, смартфоны, бытовую технику. Список можно продолжать бесконечно. Но "мировым заводом" и рекордсменом по экспорту КНР была не всегда и стала не в одночасье. В 1988 году, в разгар политики реформ и открытости, один из специалистов в правительстве страны Ван Цзянь предложил экспортно ориентированную модель развития. Огромное население Китая обеспечило страну уникальным ресурсом — колоссальным резервом дешевой рабочей силы. Такое преимущество Ван предложил включить в глобальную производственную сеть. Идею исследователя нарекли "международной циркуляцией", то есть направленной вовне.До начала 2000-х такая стратегия была для китайских властей руководящей. Однако мир менялся, появлялись фабрики и в других развивающихся странах, а в 2008 году грянул мировой экономический кризис. Экспортно ориентированная модель перестала полностью справляться с поставленными задачами, и политикам пришлось думать, как обеспечить экономический рост своими силами.Новый мир, новая стратегияВ новых условиях, когда Китай становился второй экономикой мира, а его отношения с Соединенными Штатами ухудшались, в КНР неоднократно говорили о необходимости собственных инноваций и развития внутреннего потребления. В 2017 году экс-президент США Дональд Трамп обвинил Китай в несправедливых торговых практиках, нарушении норм ВТО и воровстве технологий. Вашингтон объявил Пекину торговую войну, один за другим принимались санкционные пакеты и запреты на импорт китайских товаров. Мировая пандемия коронавируса окончательно убедила китайские власти, что внешние факторы развития страны слишком непредсказуемы, нужно обеспечить экономический рост в первую очередь за свой счет. Так, в мае 2020 года на заседании Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин впервые официально объявил о переходе на "двойную циркуляцию".Смысл новой модели заключается в том, что огромное население должно отныне обеспечивать не резерв дешевой рабочей силы, а внутренний спрос на товары и услуги. Иными словами, китайцы должны больше покупать и тратить денег внутри страны. И для этого есть все условия — уровень зарплат в КНР год за годом растет, а налоги, напротив, сокращаются.Создание полностью внутренних цепочек поставок Си Цзиньпин назвал вопросом национальной безопасности. В то же время КНР должна привлекать иностранные инвестиции и технологически развиваться, чтобы меньше зависеть от зарубежных разработок. В частности, в прошлом году власти объявили о налоговых послаблениях для производителей полупроводников и программного обеспечения, необходимых для производства электроники. Сейчас Китай потребляет около 30% полупроводников, которые производит, а к 2025 году показатель должен достичь 70%.Пятилетний планЗадача совместить "внешнюю" и "внутреннюю" циркуляции легла в основу нового, четырнадцатого пятилетнего плана на 2021-2025 годы. Его одобрили на прошедших в марте двух сессиях: парламента — Всекитайского собрания народных представителей — и консультативного органа Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.Одна из особенностей новой пятилетки — отказ от целей по росту ВВП. Это должно предотвратить появление пузырей в экономике, когда местные власти привлекают заведомо невозвратные инвестиции на нерентабельные проекты и завышают отчетные данные, погрязая в долгах. Отсутствие заданных показателей роста должно предупредить последствия и других вызовов, например санкций или вспышек эпидемии. Тем не менее примерный рост экономики на 2021 год все же указали — приблизительно шесть процентов, что ниже прогноза МВФ — около восьми процентов.Отказ от целей по ВВП к тому же позволит сосредоточиться на социальной политике: здравоохранении, образовании и других сферах, которые также обеспечат ВВП рост в долгосрочной перспективе.В планах — всестороннее улучшение уровня жизни китайцев, борьба с бедностью, увеличение числа граждан, живущих в городах. Реформы уже начались: власти ослабляют систему прописки, которая привязывает людей к месту, где они зарегистрированы, ведь только там они могут получать соцобслуживание. Поэтому на протяжении многих лет жизнь гастарбайтеров в больших городах была крайне нелегкой. Теперь же система станет более гибкой. В общем, китайская экономика должна стать более устойчивой перед внешними вызовами, в большей степени полагаться на внутренний спрос."Циркуляция" с Россией Россия и Китай и без того стабильно сотрудничают и в политике, и в экономике. Как указывают эксперты, две страны — уникальный пример сверхдержав, к тому же соседей, которые не руководствуются логикой игры с нулевой суммой в отношении партнера и не рассматривают расширение друг друга в качестве угрозы.Пекин и Москва взаимодействуют во многих сферах, в том числе военной и космической: Россия участвовала в создании китайской системы предупреждения о ракетном нападении, нуждается Китай и в российских военных разработках.К тому же взаимный товарооборот с каждым годом повышается, и показатель уже превысил отметку в 100 миллиардов долларов. В 2020 году Китай стал главным импортером товаров в Россию. В то же время Россия находится лишь на 11-м месте во внешнеторговом обороте Китая. И, как отмечают исследователи, нуждается в Китае гораздо больше, в отношениях сохраняется асимметрия. Как бы то ни было, по итогам 2018 года впервые с начала века российский экспорт в КНР превысил импорт на 3,9 миллиарда долларов. Стоит отметить, что "внешняя циркуляция" — вспомогательный элемент, а приоритет в первую очередь отдается "внутренней циркуляции". Однако, это вовсе не значит, что КНР превратится в крепость, огражденную от внешнего мира. Напротив, Пекин стремится сделать свою систему более устойчивой, в том числе за счет иностранных инвестиций и технологий. А значит, России, как крупнейшему соседу и важному партнеру, предстоит сыграть роль в продвижении новой китайской стратегии.

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https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html

https://ria.ru/20210601/arktika-1735043127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, си цзиньпин, мвф, китай, сша, технологии, в мире