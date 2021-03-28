https://ria.ru/20210328/sblizhenie-1602853957.html

Враг в лице сверхдержавы. Кому не нужна дружба Москвы и Пекина

Враг в лице сверхдержавы. Кому не нужна дружба Москвы и Пекина

За визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Пекин пристально следили не только в России и Китае, но и на Западе. Сближение двух стран может сказаться как... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:09

россия

ван и (политик)

сергей лавров

с-400 «триумф»

су-35

джо байден

москва

китай

европа

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. За визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Пекин пристально следили не только в России и Китае, но и на Западе. Сближение двух стран может сказаться как на Европе, так и на США. После неудачных американо-китайских переговоров на Аляске Москва и Пекин обменялись заверениями в дружбе и укреплении сотрудничества. О том, кому это не нравится, — в материале РИА Новости.Большая дружба — глобальное управлениеВизит Сергея Лаврова в Гуйлинь запомнился не только снимком в маске с надписью FCKN QRNTN ("чертов карантин". — Прим. ред.), но и несколькими громкими заявлениями. Во-первых, российский министр предложил уйти от западных платежных систем. Если США хотят остановить технологическое развитие России и Китая, заметил он, надо стать самостоятельными и не зависеть от "причуд западных партнеров".Еще одна сенсация — слова об отсутствии отношений с Евросозом. Европа сама разорвала их и разрушила механизмы взаимодействия, подчеркнул Лавров. "Наше партнерство с Китаем развивается быстрее, чем то, что осталось от контактов с европейскими странами", — добавил он. Но главной темой визита были российско-китайские отношения. В 2021-м исполняется 20 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Министры продлили его на очередной пятилетний срок. В совместном заявлении по итогам встречи обрисовали общий взгляд двух стран на глобальные проблемы в четырех пунктах: права человека, демократия, опора на Устав ООН, сотрудничество на равных."Чувство локтя" главы дипломатических ведомств демонстрировали и в буквальном смысле: по СМИ разлетелись кадры, где Сергей Лавров и Ван И позируют перед камерами, сомкнув предплечья.Даже место встречи выбрали символическое. Гуйлинь — небольшой по китайским меркам (всего пять миллионов жителей) живописный город в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Большинству россиян эти топонимы ни о чем не говорят, но в КНР это напоминание о помощи советских летчиков в борьбе китайцев против японской оккупации. В Гуйлине даже установлен памятник погибшему здесь капитану Ивану Бабашкину. Со стороны Пекина это жест вежливости и расположения к Москве.Под ударами санкцийРоссийско-китайская дружба мало кого сегодня удивляет. Государства уже не первое десятилетие слаженно работают на международных площадках, в Совбезе ООН практически всегда голосуют в унисон, агитируют за многополярность. Москву и Пекин даже называют "необъявленными военными союзниками".Однако нынешний визит Сергея Лаврова в КНР состоялся сразу после провальной встречи его китайских коллег с американскими дипломатами в Анкоридже. Китайская сторона объявила, что идет на "стратегический диалог". Визави такую формулировку отвергли, заявив, что просто хотят выслушать позицию КНР и представить свою — чтобы без экивоков выстраивать отношения в послетрамповскую эпоху.Общение началось с перепалки, стороны обменялись обвинениями. Представитель Китая жестко заявил о том, что не позволит говорить с собой с позиции силы, как того хочет Госдеп. Американцы же решили использовать встречу как повод высказать все претензии. О сотрудничестве присутствовавшие услышали вскользь, только когда речь зашла о климатической повестке.Переговоры проходили сразу после того, как США ввели против Китая санкции из-за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Сразу после провалившейся попытки диалога между Пекином и Вашингтоном последовали ограничения уже со стороны ЕС и Канады. Это не способствовало восстановлению доверия между коллективным Западом и Китаем. КНР в ответ объявила о мерах против ЕС, что вызвало демонстративное недоумение в европейских столицах. Некоторые задались вопросом: не толкает ли Запад КНР и Россию еще ближе друг к другу и не опасно ли это.Запад и не-ЗападРоссийско-китайское партнерство в последние годы беспрецедентно укрепилось, поэтому опасения Запада не надуманные, полагает Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. "Это уникальный пример двух сверхдержав, к тому же соседей, которые не руководствуются логикой игры с нулевой суммой в отношении партнера и не рассматривают расширение друг друга в качестве угрозы", — указывает эксперт.Российские и китайские военные постоянно обмениваются опытом, проводят совместные учения, в том числе в Балтийском море. Москва и Пекин сотрудничают в таких областях, как космос, системы предупреждения о ракетном нападении, Россия продает в КНР истребители Су-35 и системы ПВО С-400.В то же время ни Россия, ни Китай не планируют формального военного союзничества — это сильно ограничило бы возможности принятия внешнеполитических решений и обязало бы страны защищать друг друга в случае нападения.Кроме того, с 2014 года доля КНР в российском товарообороте растет, а Евросоюза, напротив, снижается. И хотя объем торговли с ЕС все еще в два раза выше, чем с Китаем, разрыв сокращается. По прошествии семи лет Россия закупает у Китая больше промышленного оборудования, чем у Германии, да и интерес к китайским технологиям растет.При Джо Байдене проявилась четкая тенденция на разделение Запада и не-Запада, продолжает Дмитрий Суслов. "Идет сплочение коллективного Запада на антироссийской и — в меньшей степени — на антикитайской основе. Саммит НАТО — наглядное тому подтверждение", — объясняет эксперт.Реальная угроза сближения России и Китая для Запада заключается в том, что обе страны становятся сильнее в экономическом, военном и геополитическом отношении. Им не нужно опасаться войны на два фронта, как это было с СССР в шестидесятые. "Россия спокойна за азиатский вектор, Китай — за евразийский", — отмечает Суслов.На Западе высказывают идеи призвать Россию на свою сторону как более слабое звено "антанты", но это вряд ли удастся. "Во-первых, Россия сама такого не позволит, — продолжает эксперт. — Ухудшение отношений с Китаем — экзистенциальная угроза для Москвы: она наживет проблемы в Центральной Азии и врага в лице растущей сверхдержавы". К тому же Западу в нынешних внутриполитических обстоятельствах нечего предложить России, чтобы в Кремле хотя бы задумались об ослаблении сближения с Китаем. В теории для этого нужно по меньшей мере снять санкции и признать интересы России на постсоветском пространстве и в Европе."Но Запад не готов заплатить даже такую минимальную цену, — подчеркивает Суслов. — Разговоры идут лишь о том, что в обозримой перспективе Россия испугается Китая и пойдет на уступки, чтобы Запад ее защитил". Но, добавляет он, это иллюзия.Сближение с препятствиямиВ то же время для полноценного сближения сторонам предстоит решить много вопросов — преимущественно экономических.Встреча в Гуйлине на контрасте с китайско-американским саммитом на Аляске действительно производит впечатление триумфа "российско-китайской антанты". И, пожалуй, это правда, признает Иван Зуенко, научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН.Правда, Пекину и Москве есть что обсуждать, помимо геополитики: невыгодную для России структуру торговли, недостаточное количество успешных инвестиционных проектов, неразвитую трансграничную инфраструктуру. При этом появляются и новые негативные моменты. "Например, китайцы закрыли порты, куда шла российская рыба, под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Держат порты закрытыми, хотя минтаевая путина фактически сорвана, российский бизнес терпит огромные убытки, а вопрос о возобновлении поставок поднимали на уровне вице-премьеров", — говорит Зуенко.Российско-китайский квазиальянс хорошо работает в стратегической плоскости. Однако с точки зрения простых людей нынешние отношения, по мнению эксперта, пока нельзя назвать лучшими за всю историю.Например, для китайцев, въезжающих в Россию, действует "электронная виза" — фактически безвизовый въезд на срок до двух недель. В то же время у россиян возможности поехать в КНР таким образом нет. Да и в целом условия для жизни и работы иностранцев в Китае постоянно усложняются. "Границы закрыты, и когда они откроются, никто не знает, хотя в те же США при наличии действующей визы россиянин может улететь в любой день. Обе страны вводят все новые и новые торговые барьеры, бизнес разоряется. Россияне уезжают из Китая, китайцы уезжают из России, и дело не только в пандемии, она лишь ускорила тот процесс, который нарастал последние пять-шесть лет", — указывает Зуенко.В этом смысле соседям предстоит многое сделать, чтобы наладить долгосрочные взаимовыгодные отношения. Но как бы то ни было, сейчас сближение с крупнейшим соседом кажется для Москвы приоритетным. И пока Россия нужна Китаю и он заинтересован в укреплении отношений, нужно этим пользоваться, не закрывая при этом глаза на очевидные проблемы в партнерстве.

https://ria.ru/20200821/rossiyakitay-1576057823.html

https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html

https://ria.ru/20210204/porty-1595891286.html

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россия, ван и (политик), сергей лавров, с-400 «триумф», су-35, джо байден, москва, китай, европа, сша