Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/khaker-1735746582.html
Эксперт предположил, что помогло хакерам атаковать Colonial Pipeline
Эксперт предположил, что помогло хакерам атаковать Colonial Pipeline - РИА Новости, 05.06.2021
Эксперт предположил, что помогло хакерам атаковать Colonial Pipeline
Хакеры могли совершить кибератаку на американский трубопровод Colonial Pipeline с помощью всего лишь одного выложенного в даркнет пароля, считает старший... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T05:37
2021-06-05T05:37
colonial pipeline
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731885534_0:0:2382:1340_1920x0_80_0_0_3a8cbeed46280f07061b248e3976a37e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Хакеры могли совершить кибератаку на американский трубопровод Colonial Pipeline с помощью всего лишь одного выложенного в даркнет пароля, считает старший вице-президент работающей с трубопроводом и занимающейся кибербезопасностью компании Mandiant Чарльз Кармакал.По мнению Кармакала, которое он высказал в интервью агентству Блумберг, хакеры получили доступ к сетям Colonial Pipeline через личный аккаунт, который позволял сотрудникам удаленно получать доступ к компьютерным сетям компании. Ко времени атаки он, предположительно, уже не использовался сотрудниками, но мог все еще открыть доступ к сетям. Пароль к этому аккаунту, как заявил старший вице-президент Mandiant, был обнаружен среди слитых в даркнет паролей и мог подходить также и к другим принадлежащим компании аккаунтам, которые могли быть взломаны ранее.Отмечается также, что для входа в аккаунт компании хакерам не потребовалось прохождение многофакторной аутентификации.Однако, по мнению Кармакала, следствию скорее всего не удастся установить, как именно хакеры могли найти именно этот пароль и сопоставить его с нужным логином.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, 7 мая подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К некоторым авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, хотя, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам более 4 миллионов долларов выкупа.
https://ria.ru/20210514/khakery-1732235243.html
https://ria.ru/20210514/truboprovod-1732228921.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731846269_150:551:1367:1464_1920x0_80_0_0_7866e84dbabf2a2cf6ba69b4fe34cc28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
colonial pipeline, сша, в мире

Эксперт предположил, что помогло хакерам атаковать Colonial Pipeline

05:37 05.06.2021
 
© REUTERS / Colonial PipelineТопливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Хакеры могли совершить кибератаку на американский трубопровод Colonial Pipeline с помощью всего лишь одного выложенного в даркнет пароля, считает старший вице-президент работающей с трубопроводом и занимающейся кибербезопасностью компании Mandiant Чарльз Кармакал.
По мнению Кармакала, которое он высказал в интервью агентству Блумберг, хакеры получили доступ к сетям Colonial Pipeline через личный аккаунт, который позволял сотрудникам удаленно получать доступ к компьютерным сетям компании. Ко времени атаки он, предположительно, уже не использовался сотрудниками, но мог все еще открыть доступ к сетям. Пароль к этому аккаунту, как заявил старший вице-президент Mandiant, был обнаружен среди слитых в даркнет паролей и мог подходить также и к другим принадлежащим компании аккаунтам, которые могли быть взломаны ранее.
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 03:13
Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США
Отмечается также, что для входа в аккаунт компании хакерам не потребовалось прохождение многофакторной аутентификации.
Однако, по мнению Кармакала, следствию скорее всего не удастся установить, как именно хакеры могли найти именно этот пароль и сопоставить его с нужным логином.
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, 7 мая подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 00:08
Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К некоторым авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, хотя, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам более 4 миллионов долларов выкупа.
 
Colonial PipelineСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37В США заявили о работе над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
Лента новостейМолния