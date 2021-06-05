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Глава комитета Госдумы предложил отменить материнский капитал для части россиян
Глава комитета Госдумы предложил отменить материнский капитал для части россиян - РИА Новости, 06.06.2021
Глава комитета Госдумы предложил отменить материнский капитал для части россиян
Некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T19:15
2021-06-05T19:15
2021-06-06T00:01
госдума рф
анатолий аксаков
общество
экономика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям, исходя из их возможности", — сказал он в беседе с URA.RU. Депутат заявил, что людям с высокими доходами не нужно выплачивать материнский капитал или предоставлять другие льготы, связанные с рождением детей."Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?" — спросил Аксаков.По мнению парламентария, льготы можно отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год. "Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше", — предложил он. Аксаков добавил, что в будущем эту планку можно опустить до трех миллионов рублей. Он также отметил, что у большинства россиян годовые доходы не превышают миллиона.
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госдума рф, анатолий аксаков, общество, экономика
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год, заявил глава комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
"Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям, исходя из их возможности", — сказал он в беседе с URA.RU
.
Депутат заявил, что людям с высокими доходами не нужно выплачивать материнский капитал или предоставлять другие льготы, связанные с рождением детей.
"Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?" — спросил Аксаков.
По мнению парламентария, льготы можно отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.
"Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше", — предложил он.
Аксаков добавил, что в будущем эту планку можно опустить до трех миллионов рублей. Он также отметил, что у большинства россиян годовые доходы не превышают миллиона.