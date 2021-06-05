https://ria.ru/20210605/johansson-1735680490.html

В Сети разместили новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

В Сети разместили новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 05.06.2021

В Сети разместили новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

На YouTube-канале Marvel Россия опубликовали новый трейлер блокбастера "Черная вдова" — одного из самых долгожданных фильмов этого года, премьеру которого... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T05:13

2021-06-05T05:13

2021-06-05T05:13

флоренс пью

россия

скарлетт йоханссон

рэйчел вайс

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Россия опубликовали новый трейлер блокбастера "Черная вдова" — одного из самых долгожданных фильмов этого года, премьеру которого неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Ролик начинается с приветствия исполнительницы главной роли Скарлетт Йоханссон (шпионка, киллер и Мститель Наташа Романофф). "Поверьте, это будет эпично", — говорит актриса. Затем в кадре появляются экшн-сцены из боевика, в которых участвует Романофф и члены ее семьи. Их сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Вместе им предстоит закончить какую-то опасную миссию."Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он станет продолжением картины "Первый мститель: Противостояние". В нем Романофф сталкивается со своим прошлым.В российский прокат "Черная вдова" выйдет 8 июля 2021 года.

https://ria.ru/20210524/eternals-1733710189.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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флоренс пью, россия, скарлетт йоханссон, рэйчел вайс, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics