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В Сети разместили новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон
В Сети разместили новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 05.06.2021
В Сети разместили новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон
На YouTube-канале Marvel Россия опубликовали новый трейлер блокбастера "Черная вдова" — одного из самых долгожданных фильмов этого года, премьеру которого... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T05:13
2021-06-05T05:13
2021-06-05T05:13
флоренс пью
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скарлетт йоханссон
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Россия опубликовали новый трейлер блокбастера "Черная вдова" — одного из самых долгожданных фильмов этого года, премьеру которого неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Ролик начинается с приветствия исполнительницы главной роли Скарлетт Йоханссон (шпионка, киллер и Мститель Наташа Романофф). "Поверьте, это будет эпично", — говорит актриса. Затем в кадре появляются экшн-сцены из боевика, в которых участвует Романофф и члены ее семьи. Их сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Вместе им предстоит закончить какую-то опасную миссию."Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он станет продолжением картины "Первый мститель: Противостояние". В нем Романофф сталкивается со своим прошлым.В российский прокат "Черная вдова" выйдет 8 июля 2021 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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флоренс пью, россия, скарлетт йоханссон, рэйчел вайс, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Россия опубликовали новый трейлер блокбастера "Черная вдова" — одного из самых долгожданных фильмов этого года, премьеру которого неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса.
Ролик начинается с приветствия исполнительницы главной роли Скарлетт Йоханссон (шпионка, киллер и Мститель Наташа Романофф). "Поверьте, это будет эпично", — говорит актриса.
Затем в кадре появляются экшн-сцены из боевика, в которых участвует Романофф и члены ее семьи. Их сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Вместе им предстоит закончить какую-то опасную миссию.
"Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он станет продолжением картины "Первый мститель: Противостояние". В нем Романофф сталкивается со своим прошлым.
В российский прокат "Черная вдова" выйдет 8 июля 2021 года.