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Новое оружие России
https://ria.ru/20210605/istrebitel-1735776507.html
Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели
Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели - РИА Новости, 05.06.2021
Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели
Минобороны показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:41
2021-06-05T15:52
новое оружие россии
су-24
су-34
министерство обороны рф (минобороны рф)
курганская область
безопасность
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобороны показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области.Как говорится в описании к видео, экипажи Су-34 подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13. Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. В экипаж входят два человека. Су-34 может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов и "воздух — поверхность", а также авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.
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су-24, су-34, министерство обороны рф (минобороны рф), курганская область, безопасность

Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели

12:41 05.06.2021 (обновлено: 15:52 05.06.2021)
 
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобороны показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области.
Как говорится в описании к видео, экипажи Су-34 подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13. Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. В экипаж входят два человека. Су-34 может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов и "воздух — поверхность", а также авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.
На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.
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