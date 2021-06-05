https://ria.ru/20210605/istrebitel-1735776507.html

Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели

Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели - РИА Новости, 05.06.2021

Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели

Минобороны показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:41

2021-06-05T12:41

2021-06-05T15:52

новое оружие россии

су-24

су-34

министерство обороны рф (минобороны рф)

курганская область

безопасность

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобороны показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области.Как говорится в описании к видео, экипажи Су-34 подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13. Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. В экипаж входят два человека. Су-34 может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов и "воздух — поверхность", а также авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.

https://ria.ru/20210604/okhotnik-1735605427.html

курганская область

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су-24, су-34, министерство обороны рф (минобороны рф), курганская область, безопасность