https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html

NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке

NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке - РИА Новости, 05.06.2021

NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке

За последние месяцы подконтрольные Тегерану силы несколько раз с помощью дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используют американские... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T07:38

2021-06-05T07:38

2021-06-05T13:45

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. За последние месяцы подконтрольные Тегерану силы несколько раз с помощью дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используют американские военные, пишет The New York Times со ссылкой на источники.По данным издания, обломки боевых беспилотников частично удалось извлечь: анализ показал, что их произвели в Иране или с помощью технологий, предоставленных республикой.Среди атак называется нападение на аэропорт в Эрбиле 14 апреля (там располагается ангар ЦРУ), на авиабазу Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар 8 мая, а также авиабазу на севере Эрбиля, которая используется американским Объединенным командованием специальных операций.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Такое решение было принято в ответ на проведенную США операцию, в результате которой в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210601/pentagon-1734982519.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/lazer-1599946111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, иран, сша, в мире