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NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке
NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке - РИА Новости, 05.06.2021
NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке
За последние месяцы подконтрольные Тегерану силы несколько раз с помощью дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используют американские... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T07:38
2021-06-05T13:45
ирак
иран
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. За последние месяцы подконтрольные Тегерану силы несколько раз с помощью дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используют американские военные, пишет The New York Times со ссылкой на источники.По данным издания, обломки боевых беспилотников частично удалось извлечь: анализ показал, что их произвели в Иране или с помощью технологий, предоставленных республикой.Среди атак называется нападение на аэропорт в Эрбиле 14 апреля (там располагается ангар ЦРУ), на авиабазу Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар 8 мая, а также авиабазу на севере Эрбиля, которая используется американским Объединенным командованием специальных операций.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Такое решение было принято в ответ на проведенную США операцию, в результате которой в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20210601/pentagon-1734982519.html
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ирак, иран, сша, в мире

NYT: иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке

07:38 05.06.2021 (обновлено: 13:45 05.06.2021)
 
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника Karrar
Запуск иранского беспилотника Karrar - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. За последние месяцы подконтрольные Тегерану силы несколько раз с помощью дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используют американские военные, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, обломки боевых беспилотников частично удалось извлечь: анализ показал, что их произвели в Иране или с помощью технологий, предоставленных республикой.
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Среди атак называется нападение на аэропорт в Эрбиле 14 апреля (там располагается ангар ЦРУ), на авиабазу Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар 8 мая, а также авиабазу на севере Эрбиля, которая используется американским Объединенным командованием специальных операций.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Такое решение было принято в ответ на проведенную США операцию, в результате которой в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
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