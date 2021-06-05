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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210605/indiya-1735760026.html
Индия выступила против введения паспортов вакцинации от COVID-19
Индия выступила против введения паспортов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2021
Индия выступила против введения паспортов вакцинации от COVID-19
Глава минздрава Индии Харш Вардхан в ходе встречи министров здравоохранения стран G7 выступил против введения паспортов вакцинации от коронавируса на данном... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:31
2021-06-05T10:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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евросоюз
чехия
хорватия
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Глава минздрава Индии Харш Вардхан в ходе встречи министров здравоохранения стран G7 выступил против введения паспортов вакцинации от коронавируса на данном этапе пандемии.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,6 миллиона человек, выздоровели более 26,7 миллиона. Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, программа прививок в стране идет медленно - обе дозы вакцины за 140 дней прививочной кампании получили 45,8 миллиона человек, или чуть более 3% населения страны."На данном этапе пандемии уместно также обсудить озабоченность Индии по поводу идеи паспортов вакцинации. Учитывая факт более низкого уровня вакцинации в развивающихся странах в отличие от развитых стран и все еще нерешенные вопросы, связанные со справедливым и широким доступом, поставкой и распределением безопасных и эффективных вакцин, Индия предполагает, что внедрение паспортов вакцин было бы чрезвычайно дискриминационным и невыгодным для развивающихся стран", - сказал Вардхан в ходе встречи, на которую Индия была приглашена в статусе гостя.Он отметил, что Индия предлагает обсудить это "с учетом новых фактических данных об эффективности вакцин и при всесторонней координации ВОЗ, должным образом учитывающей проблему с доступом (к вакцинам), существующую сегодня".В Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат будет запущен, как и планировалось, 1 июля.Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
https://ria.ru/20210604/shtamm-1735585780.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, евросоюз, чехия, хорватия, индия, болгария, в мире

Индия выступила против введения паспортов вакцинации от COVID-19

10:31 05.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЖуравлевСтарт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Игорь Журавлев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Глава минздрава Индии Харш Вардхан в ходе встречи министров здравоохранения стран G7 выступил против введения паспортов вакцинации от коронавируса на данном этапе пандемии.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,6 миллиона человек, выздоровели более 26,7 миллиона. Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, программа прививок в стране идет медленно - обе дозы вакцины за 140 дней прививочной кампании получили 45,8 миллиона человек, или чуть более 3% населения страны.
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"На данном этапе пандемии уместно также обсудить озабоченность Индии по поводу идеи паспортов вакцинации. Учитывая факт более низкого уровня вакцинации в развивающихся странах в отличие от развитых стран и все еще нерешенные вопросы, связанные со справедливым и широким доступом, поставкой и распределением безопасных и эффективных вакцин, Индия предполагает, что внедрение паспортов вакцин было бы чрезвычайно дискриминационным и невыгодным для развивающихся стран", - сказал Вардхан в ходе встречи, на которую Индия была приглашена в статусе гостя.
Он отметил, что Индия предлагает обсудить это "с учетом новых фактических данных об эффективности вакцин и при всесторонней координации ВОЗ, должным образом учитывающей проблему с доступом (к вакцинам), существующую сегодня".
В Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат будет запущен, как и планировалось, 1 июля.
Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
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