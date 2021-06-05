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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210605/idlib-1735829648.html
В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный
В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный - РИА Новости, 06.06.2021
В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный
Боевики напали на сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, один военный погиб, еще двое ранены, ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T21:59
2021-06-06T05:13
война в сирии
сирия
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Боевики напали на сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, один военный погиб, еще двое ранены, ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения."Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков", - добавил Кулить.
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сирия, в мире

В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный

21:59 05.06.2021 (обновлено: 05:13 06.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Боевики напали на сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, один военный погиб, еще двое ранены, ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб", - сказал Кулить.
В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения.
"Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков", - добавил Кулить.
Город Дума - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 08:59
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