https://ria.ru/20210605/idlib-1735829648.html

В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный

В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный - РИА Новости, 06.06.2021

В Идлибе при нападении боевиков погиб сирийский военный

Боевики напали на сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, один военный погиб, еще двое ранены, ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-05T21:59

2021-06-05T21:59

2021-06-06T05:13

война в сирии

сирия

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Боевики напали на сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, один военный погиб, еще двое ранены, ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения."Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков", - добавил Кулить.

https://ria.ru/20210605/siriya-1735753286.html

сирия

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