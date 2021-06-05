https://ria.ru/20210605/gretsiya-1735830132.html

Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев

Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев - РИА Новости, 05.06.2021

Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев

Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T22:05

2021-06-05T22:05

2021-06-05T22:05

туризм

россия

аэрофлот

греция

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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.Ограничений на количество въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.В постановление внесён ряд изменений - снижен срок карантина для заболевших до 10 дней с 14 дней, признаётся цифровой сертификат, справки об отсутствии коронавируса требуются от детей с шести лет вместо пяти.С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран.В Греции действует временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 22 стран, список которых опубликован. Это Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Босния и Герцеговина. По сравнению с предыдущим списком добавлена Черногория.Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сейчас въезд разрешён через все международные аэропорты Греции.Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет.По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Россияне, как и граждане стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда , либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в семи странах ЕС с 1 июня.Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Раньше справки должны были предоставишь дети от пяти лет.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении.Срок карантина снижен - до этого он составлял 14 дней.В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми.В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.Новое постановление будет действовать с 6.00 7 июня 2021 года до 06.00 14 июня 2021 года.Несмотря на разрешение греческих властей, туристы из России пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года - российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва- Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.Сейчас по два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean. С 10 июня к ним добавится еще по два рейса.Решения об открытии авиасообщения с другими странами принимает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.Оперативным штабом утверждены критерии и показатели для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения.

https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734816877.html

https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html

https://ria.ru/20210528/gretsiya-1734608493.html

https://ria.ru/20210528/turizm-1734584875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, греция