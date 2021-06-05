Россия ввела запрет на экспорт гречки
10:21 05.06.2021 (обновлено: 11:59 05.06.2021)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С 5 июня в России вступил в силу временный запрет на вывоз гречки; он будет действовать до 31 августа. Правительство приняло соответствующее постановление в конце апреля.
Как указано в документе, в этот период нельзя вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Временный запрет не распространяется, в частности, на товары для оказания международной гуманитарной помощи, транзитные товары, поставки, обеспечивающие деятельность российских воинских формирований за рубежом и организаций на Байконуре и Шпицбергене.
С идеей временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен — в апреле выступил Минсельхоз.
Как отмечали в ведомстве, текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. Так, в 2020-м урожай гречихи в России составил 892 тысячи тонн — на 13,5% выше показателя предыдущего года.
При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился. Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) отмечал, что среди основных импортеров этой культуры — Китай, Латвия и Украина. Так, с июля 2020 года по апрель 2021-го ее поставки из России в Китай составили 26,228 тысячи тонн, в Латвию — 14,339 тысячи тонн, на Украину — 13,189 тысячи тонн. В свою очередь, Литва импортировала 9,812 тысячи тонн, а Япония, замыкающая топ-5 импортеров, — 8,536 тысячи тонн.
В Минсельхозе также планируют в 2021 году расширять посевные площади под основными крупяными культурами.
28 апреля, 08:53Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку