https://ria.ru/20210605/grechka-1735759049.html

Россия ввела запрет на экспорт гречки

Россия ввела запрет на экспорт гречки - РИА Новости, 05.06.2021

Россия ввела запрет на экспорт гречки

С 5 июня в России вступил в силу временный запрет на вывоз гречки; он будет действовать до 31 августа. Правительство приняло соответствующее постановление в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:21

2021-06-05T10:21

2021-06-05T11:59

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С 5 июня в России вступил в силу временный запрет на вывоз гречки; он будет действовать до 31 августа. Правительство приняло соответствующее постановление в конце апреля.Как указано в документе, в этот период нельзя вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Временный запрет не распространяется, в частности, на товары для оказания международной гуманитарной помощи, транзитные товары, поставки, обеспечивающие деятельность российских воинских формирований за рубежом и организаций на Байконуре и Шпицбергене.С идеей временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен — в апреле выступил Минсельхоз.Как отмечали в ведомстве, текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. Так, в 2020-м урожай гречихи в России составил 892 тысячи тонн — на 13,5% выше показателя предыдущего года.При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился. Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) отмечал, что среди основных импортеров этой культуры — Китай, Латвия и Украина. Так, с июля 2020 года по апрель 2021-го ее поставки из России в Китай составили 26,228 тысячи тонн, в Латвию — 14,339 тысячи тонн, на Украину — 13,189 тысячи тонн. В свою очередь, Литва импортировала 9,812 тысячи тонн, а Япония, замыкающая топ-5 импортеров, — 8,536 тысячи тонн.В Минсельхозе также планируют в 2021 году расширять посевные площади под основными крупяными культурами.

https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html

https://ria.ru/20210428/grechka-1730247131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика