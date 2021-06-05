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Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию - РИА Новости, 05.06.2021
Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
Представитель госдепа США 6-13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию, заявили в ведомстве. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T00:35
2021-06-05T00:35
россия
филип рикер
государственный департамент сша
сша
азербайджан
армения
грузия
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Представитель госдепа США 6-13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию, заявили в ведомстве.Как заявили в госдепе, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Тбилиси, Баку и Ереван с 6 по 13 июня. "Рикер в Грузии встретится с правительством, оппозицией и представителями гражданского общества", - говорится в сообщении госдепа.В частности, он планирует обсудить "продолжающуюся агрессию России и оккупацию Грузии", заявили в госдепе.Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане, там дипломат обсудит карабахское урегулирование.Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года.
https://ria.ru/20210602/granitsa-1735273769.html
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сша
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россия, филип рикер, государственный департамент сша, сша, азербайджан, армения, грузия, в мире

Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию

00:35 05.06.2021
 
© Depositphotos / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / teamtime
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Представитель госдепа США 6-13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию, заявили в ведомстве.
Как заявили в госдепе, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Тбилиси, Баку и Ереван с 6 по 13 июня. "Рикер в Грузии встретится с правительством, оппозицией и представителями гражданского общества", - говорится в сообщении госдепа.
В частности, он планирует обсудить "продолжающуюся агрессию России и оккупацию Грузии", заявили в госдепе.
Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане, там дипломат обсудит карабахское урегулирование.
Гегаркуник
2 июня, 15:42
Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года.
 
РоссияФилип РикерГосударственный департамент СШАСШААзербайджанАрменияГрузияВ мире
 
 
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