https://ria.ru/20210605/germaniya-1735765230.html

Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики

Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики - РИА Новости, 05.06.2021

Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики

Партнерство Берлина и Москвы в энергетике надежно и взаимовыгодно, оно является фундаментом для развития отношений двух стран в целом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:16

2021-06-05T11:16

2021-06-05T12:21

петербургский международный экономический форум

россия

геза андреас фон гайр

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

германия

берлин (город)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588420448_0:75:3078:1806_1920x0_80_0_0_86375f561217c2469a0413bbdc83fc3a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Партнерство Берлина и Москвы в энергетике надежно и взаимовыгодно, оно является фундаментом для развития отношений двух стран в целом, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2021 посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией, и эта надежность всегда была обоюдной, так же как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь", - заявил посол.Он подчеркнул, что позиция Берлина по основному на данный момент проекту - "Северный поток — 2" - не изменилась. При этом посол добавил, что Германия заинтересована и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html

https://ria.ru/20210602/posol-1735280339.html

россия

москва

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геза андреас фон гайр, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, германия, берлин (город), экономика