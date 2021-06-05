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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/germaniya-1735765230.html
Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики
Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики - РИА Новости, 05.06.2021
Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики
Партнерство Берлина и Москвы в энергетике надежно и взаимовыгодно, оно является фундаментом для развития отношений двух стран в целом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:16
2021-06-05T12:21
петербургский международный экономический форум
россия
геза андреас фон гайр
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
германия
берлин (город)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Партнерство Берлина и Москвы в энергетике надежно и взаимовыгодно, оно является фундаментом для развития отношений двух стран в целом, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2021 посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией, и эта надежность всегда была обоюдной, так же как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь", - заявил посол.Он подчеркнул, что позиция Берлина по основному на данный момент проекту - "Северный поток — 2" - не изменилась. При этом посол добавил, что Германия заинтересована и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html
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россия, геза андреас фон гайр, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, германия, берлин (город), экономика

Немецкий посол оценил партнерство Берлина и Москвы в сфере энергетики

11:16 05.06.2021 (обновлено: 12:21 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Партнерство Берлина и Москвы в энергетике надежно и взаимовыгодно, оно является фундаментом для развития отношений двух стран в целом, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2021 посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"Касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией, и эта надежность всегда была обоюдной, так же как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь", - заявил посол.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Он подчеркнул, что позиция Берлина по основному на данный момент проекту - "Северный поток — 2" - не изменилась. При этом посол добавил, что Германия заинтересована и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью >>
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Петербургский международный экономический форумРоссияГеза Андреас фон ГайрСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)МоскваГерманияБерлин (город)Экономика
 
 
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