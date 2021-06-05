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Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине
Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине - РИА Новости, 05.06.2021
Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине
Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос высказался о своем увольнении из украинской армии. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:09
2021-06-05T17:25
сергей кривонос
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос высказался о своем увольнении из украинской армии.Кривонос добавил, что для него это начало нового этапа борьбы с беспорядком, который царит в армии и государстве. По словам генерала, теперь его "ничего не сдерживает" в этом противостоянии."На войне разрешены все приемы", — подытожил он.Кривонос неоднократно критиковал украинские власти. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос.
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сергей кривонос, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире

Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине

15:09 05.06.2021 (обновлено: 17:25 05.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос высказался о своем увольнении из украинской армии.

"Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею", — написал он в фейсбуке.

Кривонос добавил, что для него это начало нового этапа борьбы с беспорядком, который царит в армии и государстве. По словам генерала, теперь его "ничего не сдерживает" в этом противостоянии.
"На войне разрешены все приемы", — подытожил он.
Кривонос неоднократно критиковал украинские власти. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.
Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 01:09
Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
 
Сергей КривоносВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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