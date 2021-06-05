https://ria.ru/20210605/general-1735793811.html

Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине

Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине - РИА Новости, 05.06.2021

Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос высказался о своем увольнении из украинской армии. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:09

2021-06-05T15:09

2021-06-05T17:25

сергей кривонос

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос высказался о своем увольнении из украинской армии.Кривонос добавил, что для него это начало нового этапа борьбы с беспорядком, который царит в армии и государстве. По словам генерала, теперь его "ничего не сдерживает" в этом противостоянии."На войне разрешены все приемы", — подытожил он.Кривонос неоднократно критиковал украинские власти. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос.

https://ria.ru/20210605/vsu-1735741675.html

украина

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сергей кривонос, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире