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СМИ: фонд Буша получил пять миллионов долларов от китайских лоббистов
СМИ: фонд Буша получил пять миллионов долларов от китайских лоббистов - РИА Новости, 05.06.2021
СМИ: фонд Буша получил пять миллионов долларов от китайских лоббистов
Фонд по американо-китайским отношениям покойного экс-президента США Джорджа Буша-старшего согласился принять грант в пять миллионов долларов от китайского Фонда РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T22:46
2021-06-05T22:46
2021-06-05T22:46
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Фонд по американо-китайским отношениям покойного экс-президента США Джорджа Буша-старшего согласился принять грант в пять миллионов долларов от китайского Фонда по обменам между Китаем и США (CUSEF), продвигающего внешнеполитические интересы КНР, сообщает американский портал Axios.Соглашение между двумя фондами, на которое ссылается портал, заключено на период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года."CUSEF берет на себя обязательство по выплате (фонду Буша - ред.) гранта на сумму в пять миллионов долларов США, которые будут выделяться равными долями по одному миллиону долларов каждый год", - говорится в соглашении.Также, по данным соглашения, фонды намерены развивать конструктивные, надежные, взаимовыгодные и политически устойчивые отношения.По данным портала, CUSEF пользуется репутацией инструмента влияния Пекина. Фонд возглавляет бывший глава администрации Гонконга Дун Цзяньхуа, который также является сопредседателем консультативного органа в Пекине, продвигающего политические интересы КНР. CUSEF, в частности, финансировал кампании в США по влиянию на мнение ключевых аудиторий о политике Китая в Тибете.Фонд Буша, в свою очередь, временами критикуя КНР, все же поддерживал Пекин в некоторых важных геополитических вопросах.Портал связался с официальным представителем фонда Буша Лесли Рейган, которая заявила, что финансирование со стороны китайской НКО не влияет на работу фонда в области политики."Китайский фонд Буша придерживается очень строгой независимой позиции практически по всем главным аспектам отношений между США и Китаем", - заявила Рейган.
https://ria.ru/20210530/bayden-1734832041.html
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джордж буш-старший, тибет, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости.
Фонд по американо-китайским отношениям покойного экс-президента США Джорджа Буша
-старшего согласился принять грант в пять миллионов долларов от китайского Фонда по обменам между Китаем
и США (CUSEF), продвигающего внешнеполитические интересы КНР, сообщает американский портал Axios.
Соглашение между двумя фондами, на которое ссылается портал, заключено на период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года.
"CUSEF берет на себя обязательство по выплате (фонду Буша - ред.) гранта на сумму в пять миллионов долларов США, которые будут выделяться равными долями по одному миллиону долларов каждый год", - говорится в соглашении.
Также, по данным соглашения, фонды намерены развивать конструктивные, надежные, взаимовыгодные и политически устойчивые отношения.
По данным портала, CUSEF пользуется репутацией инструмента влияния Пекина
. Фонд возглавляет бывший глава администрации Гонконга Дун Цзяньхуа, который также является сопредседателем консультативного органа в Пекине, продвигающего политические интересы КНР. CUSEF, в частности, финансировал кампании в США по влиянию на мнение ключевых аудиторий о политике Китая в Тибете
.
Фонд Буша, в свою очередь, временами критикуя КНР, все же поддерживал Пекин в некоторых важных геополитических вопросах.
Портал связался с официальным представителем фонда Буша Лесли Рейган, которая заявила, что финансирование со стороны китайской НКО не влияет на работу фонда в области политики.
"Китайский фонд Буша придерживается очень строгой независимой позиции практически по всем главным аспектам отношений между США и Китаем", - заявила Рейган.