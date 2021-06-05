https://ria.ru/20210605/finka-1735791022.html
Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил
Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил - РИА Новости, 05.06.2021
Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил
Побывавшая в России финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска. Своими впечатлениями от города она поделилась с читателями Ilta... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:47
2021-06-05T14:47
2021-06-05T15:36
россия
петрозаводск
финляндия
республика карелия
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571712372_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3145ed2a96e70c510d362a8004cd2342.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Побывавшая в России финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска. Своими впечатлениями от города она поделилась с читателями Ilta Sanomat. Репортер отметила, что из-за коронавируса столица Карелии лишилась потока финских туристов, но зато обрела большую популярность среди россиян. "Когда границы наконец откроют, финских туристов будет ждать много сюрпризов", — написала она. Паананен заявила, что за последние два года Петрозаводск "превратился в совершенно другой город": там обновили брусчатку, заасфальтировали дороги, облагородили парки, отремонтировали здания и набережную. "Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше", — написала журналистка. Она подчеркнула, что в городе провели не просто "косметический" ремонт, а преобразили столицу к столетней годовщине образования Карелии — она выпала на 2020 год, но из-за коронавируса не удалось устроить большой праздник. Паананен указала, что особенно много туристов в Петрозаводске было прошлым летом и осенью: Карелия стала одним из самых популярных направлений в России. Из Москвы в столицу республики можно добраться за ночь на поезде, а из Петербурга туда ходят "Ласточки". Кульминацией путешествия в Петрозаводск журналистка назвала местные рестораны. Из блюд ей особенно понравилась жареная корюшка. Кроме того, Паананен осталась довольна шопингом в городе. Она заметила, что местные продавцы соскучились по финским туристам. "Замечательные продавцы и женщины с отличным чувством юмора. На память о них у меня теперь есть одно платье, сшитое в Белоруссии", — заключила журналистка. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210404/zhurnalistka-1604173732.html
https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html
https://ria.ru/20200212/1564627967.html
россия
петрозаводск
финляндия
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571712372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab9d86a1d8e553f1136f17168e78557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петрозаводск, финляндия, республика карелия, общество, в мире
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Побывавшая в России
финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска
. Своими впечатлениями от города она поделилась с читателями Ilta Sanomat
.
Репортер отметила, что из-за коронавируса столица Карелии лишилась потока финских туристов, но зато обрела большую популярность среди россиян.
"Когда границы наконец откроют, финских туристов будет ждать много сюрпризов", — написала она.
Паананен заявила, что за последние два года Петрозаводск "превратился в совершенно другой город": там обновили брусчатку, заасфальтировали дороги, облагородили парки, отремонтировали здания и набережную.
"Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше", — написала журналистка.
Она подчеркнула, что в городе провели не просто "косметический" ремонт, а преобразили столицу к столетней годовщине образования Карелии — она выпала на 2020 год, но из-за коронавируса не удалось устроить большой праздник.
Паананен указала, что особенно много туристов в Петрозаводске было прошлым летом и осенью: Карелия стала одним из самых популярных направлений в России. Из Москвы в столицу республики можно добраться за ночь на поезде, а из Петербурга туда ходят "Ласточки".
Кульминацией путешествия в Петрозаводск журналистка назвала местные рестораны. Из блюд ей особенно понравилась жареная корюшка.
Кроме того, Паананен осталась довольна шопингом в городе. Она заметила, что местные продавцы соскучились по финским туристам.
"Замечательные продавцы и женщины с отличным чувством юмора. На память о них у меня теперь есть одно платье, сшитое в Белоруссии", — заключила журналистка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>