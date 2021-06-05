https://ria.ru/20210605/finka-1735791022.html

Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил

Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил - РИА Новости, 05.06.2021

Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил

Побывавшая в России финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска. Своими впечатлениями от города она поделилась с читателями Ilta... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:47

2021-06-05T14:47

2021-06-05T15:36

россия

петрозаводск

финляндия

республика карелия

общество

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Побывавшая в России финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска. Своими впечатлениями от города она поделилась с читателями Ilta Sanomat. Репортер отметила, что из-за коронавируса столица Карелии лишилась потока финских туристов, но зато обрела большую популярность среди россиян. "Когда границы наконец откроют, финских туристов будет ждать много сюрпризов", — написала она. Паананен заявила, что за последние два года Петрозаводск "превратился в совершенно другой город": там обновили брусчатку, заасфальтировали дороги, облагородили парки, отремонтировали здания и набережную. "Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше", — написала журналистка. Она подчеркнула, что в городе провели не просто "косметический" ремонт, а преобразили столицу к столетней годовщине образования Карелии — она выпала на 2020 год, но из-за коронавируса не удалось устроить большой праздник. Паананен указала, что особенно много туристов в Петрозаводске было прошлым летом и осенью: Карелия стала одним из самых популярных направлений в России. Из Москвы в столицу республики можно добраться за ночь на поезде, а из Петербурга туда ходят "Ласточки". Кульминацией путешествия в Петрозаводск журналистка назвала местные рестораны. Из блюд ей особенно понравилась жареная корюшка. Кроме того, Паананен осталась довольна шопингом в городе. Она заметила, что местные продавцы соскучились по финским туристам. "Замечательные продавцы и женщины с отличным чувством юмора. На память о них у меня теперь есть одно платье, сшитое в Белоруссии", — заключила журналистка. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210404/zhurnalistka-1604173732.html

https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

https://ria.ru/20200212/1564627967.html

россия

петрозаводск

финляндия

республика карелия

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россия, петрозаводск, финляндия, республика карелия, общество, в мире