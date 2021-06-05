https://ria.ru/20210605/erdogan-1735474934.html

Разбудили зверя. Зачем турецкий авторитет разоблачает друзей Эрдогана

Разбудили зверя. Зачем турецкий авторитет разоблачает друзей Эрдогана - РИА Новости, 05.06.2021

Разбудили зверя. Зачем турецкий авторитет разоблачает друзей Эрдогана

В Турции — громкий внутриполитический скандал. Мафиозо Седат Пекар, бежавший из страны в начале прошлого года, публикует на YouTube ролики, где рассказывает о... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:04

сулейман сойлу

берат албайрак

пср

ахмет давутоглу

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Турции — громкий внутриполитический скандал. Мафиозо Седат Пекар, бежавший из страны в начале прошлого года, публикует на YouTube ролики, где рассказывает о связях турецкой элиты с криминалом, а также обвиняет чиновников из окружения Эрдогана в убийствах, наркотрафике, коррупции и других преступлениях. Кто стоит за блогером-авторитетом, выясняло РИА Новости.Наделал много шума"Проверьте меня на детекторе лжи: если машина покажет, что я вру, отрублю себе пальцы или целую кисть, обещаю", — повторяет из ролика в ролик на YouTube-канале турецкий мафиозо Седат Пекер. За месяц он стал одним из самых популярных и обсуждаемых людей страны.Пока криминальный авторитет выпустил восемь видео, а снял, по его словам, двенадцать. У каждого — миллионы просмотров. Восьмое за пять дней собрало свыше 13 миллионов зрителей. Для Турции, где предпочитают телевидение, цифры очень большие."Ролики обсуждают повсюду. Идешь в парикмахерскую, в поликлинику, в кафе — разговоры только о Пекере. Оппозиция провела опрос общественного мнения, и выяснилось: значительная часть турок верит словам мафиозо, а не правительству", — рассказывает Кюршат, врач из Стамбула.В Турции 49-летний Седат Пекер был хорошо известен и до того, как подался в блогеры. Его неоднократно судили за убийства и криминальную деятельность в составе ОПГ. В общей сложности за решеткой он провел шестнадцать лет. Сейчас, по разным данным, скрывается в Дубае. Из страны бежал в начале 2020-го после очередного уголовного дела. Вначале жил на Балканах, потом в Марокко, после перебрался в Объединенные Арабские Эмираты. Там и завел канал на YouTube, через который сливает информацию о членах правящей Партии справедливости и развития.Сам Пекер отмечает, что в политику не лезет, а "ящик Пандоры открыл из чувства справедливости". Помощников Реджепа Эрдогана обвиняет во всевозможных грехах: убийствах, коррупции, наркотрафике. Особенно жестко криминальный авторитет прошелся по нынешнему главе МВД Сулейману Сойлу — его он называет не иначе как крупнейшим коррупционером, "чистым Сулейманом", мечтающим о кресле президента. Возможно, в Пекере говорит обида. Мафиозо подчеркивает, что именно Сойлу убедил его бежать из страны, предупредив о расследовании. При этом министр якобы гарантировал, что через некоторое время он сможет спокойно вернуться на родину. Но получилось иначе: в дом Пекера, где находились его жена и трое маленьких детей, рано утром ворвались вооруженные люди. Один из полицейских, как утверждает блогер, направил оружие на ребенка. "Я сидел тихо, читал книги. Но меня побеспокоили. И разбудили зверя", — объясняет Пекер причины появления в Сети первого ролика. С тех пор в неделю он публикует несколько видео. Самое резонансное — седьмое: оно вышло после того, как Минобороны Колумбии конфисковало пять тонн кокаина, направлявшихся в Турцию. Пекер сообщил, что его родина — на третьем месте по обороту наркотиков в мире: этим бизнесом активно занимается Эркан Йылдырым, сын бывшего премьера Бинали Йылдырыма. Недавно он дважды летал в Венесуэлу. Свежеиспеченный блогер призывает проверить информацию — выяснить, для чего тот наведывался в Каракас и арендовал помещение в порту: "Видимо, доставка началась". Бывший премьер оправдывался: сын возил в Венесуэлу гуманитарную помощь — ПЦР-тесты и другие медицинские принадлежности. Однако газета Cumhuriyet, изучив налоговые накладные Эркана, сообщила: там не было ни масок, ни ПЦР-тестов, ни других наборов.Руки прочь от ЭрдоганаДостается и бывшему главе МВД Турции Мехмету Агару — по мнению Пекера, "серому кардиналу глубинного государства". Мафиозо рассказал, что Агар просил его убить какого-то важного человека на Кипре. Седат якобы поручил это брату Атилле, но тот провалил задание. В итоге убийство совершил кто-то другой. Кроме того, по словам блогера, бывший министр внутренних дел — "один из тех, кто причастен к арестам и смертям журналистов".Эрдогана Пекер называет "старшим братом" и предупреждает, что главу государства "могут сместить". Самого президента пока не трогает, но не обходит вниманием его семью. В первую очередь — зятя Берата Албайрака, бывшего министра финансов. Мафиозо уверяет, что в Турции под руководством Албайрака и его брата Серхата действует мощная группа "Пеликаны", влияющая на политические процессы в стране. В нее также входят функционеры и журналисты. Эту группировку, кстати, обвинял и бывший премьер Ахмет Давутоглу, когда Эрдоган сместил его с поста. "Вокруг Эрдогана создали стену, через нее невозможно пробиться и достучаться до президента", — заявил премьер-министр, уходя в отставку. То, что Пекер клеймит Сойлу и Албайрака, особенно интересно: их считали непримиримыми врагами и претендентами на кресло Эрдогана. Прошлым летом рейтинг Сулеймана Сойлу зашкаливал — турки одобряли его борьбу с пандемией коронавируса. Он даже вышел на второе место по популярности в правящей Партии справедливости и развития, отстав от Эрдогана всего на несколько процентов. Сейчас от былой славы нет и следа — после роликов Седата Пекера министра внутренних дел в Турции считают политическим трупом. Хотя Эрдоган все же поддержал Сойлу: "Из страны, в которой нагло действовали так называемые крестные отцы, мы превратили Турцию в государство, где вопросы решают только законным путем. Мы были и будем рядом с министром внутренних дел в борьбе с преступниками и и террористическими организациями". Это сообщение — первая реакция главы государства на происходящее. Однако многие в республике по-прежнему убеждены, что отставка Сойлу — вопрос времени.В чьих интересахПосле того, как Пекер опубликовал седьмой ролик, турецкие власти арестовали его брата Атиллу — вместе с телохранителем Юнусом Олкая задержали в провинции Мугла на юго-западе страны. Полиция обыскала дом Пекера и машину, изъяла незарегистрированный пистолет и две коробки патронов. Но мафиозо не перестал критиковать турецкие власти. "Он открывает туркам глаза на окружающую действительность. То есть ты догадываешься, что нечто подобное может происходить, но здесь тебе приводят конкретные факты и схемы, подробно рассказывают, как все проворачивают", — говорит житель Анкары Серкан. По его словам, многие в стране считают, что выпады Пекера в адрес Сойлу явно в интересах Эрдогана. Это на руку и его зятю Албайраку, поскольку дискредитированного извне главу МВД легче сместить с поста. Если бы президент его просто уволил, Сойлу увеличил бы рейтинги и заручился поддержкой населения.Проправительственные издания, например Daily Sabah, утверждают, что оппозиционные политики вместе с Пекером действуют в интересах США, и нынешняя атака на главу МВД спланирована Западом.Кто стоит за мафиозо, пока не ясно. На его счету миллиарды, в подчинении — сотни человек. Но скандал уже ударил по Партии справедливости и развития. По данным опроса турецкого института изучения общественного мнения Metropoll, рейтинги ПСР сейчас — 27 процентов, хотя еще три месяца назад достигали 40. Пошатнуться может и авторитет самого Эрдогана. Кстати, девятый ролик блогер пообещал посвятить турецкому лидеру.

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727950150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сулейман сойлу, берат албайрак, пср, ахмет давутоглу