https://ria.ru/20210605/elektroseti-1735761732.html

Операторы электросетей Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

Операторы электросетей Узбекистана и России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.06.2021

Операторы электросетей Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ПАО "Россети" подписали "дорожную карту" сотрудничества операторов двух стран, сообщает в субботу... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:55

2021-06-05T10:55

2021-06-05T10:55

петербургский международный экономический форум

россети

петербургский международный экономический форум (фонд)

узбекистан

бухара

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 июн - РИА Новости. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ПАО "Россети" подписали "дорожную карту" сотрудничества операторов двух стран, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского министерства энергетики."АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ПАО "Россети" утвердили "дорожную карту" по реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве", - говорится в сообщении на сайте минэнерго. Документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума.По данным ведомства, дорожная карта включает перечень мероприятий на 2021-2022 годы, нацеленных на развитие электросетевых комплексов стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий, обмен лучшими практиками и опытом. В частности, планируется проработка пилотных проектов в Узбекистане с участием "Россетей", которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей и транзит мощности одной из тепловых электростанций республики."Мы верим, что после сегодняшних договоренностей в рамках Петербургского экономического форума, уровень узбекско-российского сотрудничества в области энергетики выйдет на более качественный уровень", – сказал на церемонии подписания председатель правления АО "Национальные электрические сети Узбекистана" Дадажон Исакулов, которого цитирует минэнерго."Россети" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в октябре 2020 года в рамках 21-го заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Бухаре, напомнили в минэнерго.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735718903.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/kontrakty-1735738693.html

узбекистан

бухара

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россети, петербургский международный экономический форум (фонд), узбекистан, бухара, экономика