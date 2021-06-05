https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735803186.html

Восстановление экономики идет быстрее прогнозов, заявил Белоусов

Восстановление экономики идет быстрее прогнозов, заявил Белоусов - РИА Новости, 05.06.2021

Восстановление экономики идет быстрее прогнозов, заявил Белоусов

Российская экономика восстанавливается быстрее прогнозов примерно на два месяца, хотя некоторые проблемы еще остаются, заявил первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:32

2021-06-05T16:32

2021-06-05T16:42

максим решетников

андрей белоусов

владимир путин

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российская экономика восстанавливается быстрее прогнозов примерно на два месяца, хотя некоторые проблемы еще остаются, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на ПМЭФ."Конечно, рисовали (прогнозы – ред.). Сейчас мы смотрим, мы идем сейчас лучше, примерно с опережением, если говорить в целом – там есть отдельные проблемы - но так примерно на два месяца опережаем (социально-экономические - ред.) показатели ... идем с опережениям по траекториям", - сказал Белоусов, выступая на площадке "Знание" на ПМЭФ.Глава Минэкономразвития Максим Решетников 4 июня сообщил, что рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%. До этого Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%. Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что экономика страны по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/oreshkin-1735771608.html

https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735724522.html

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максим решетников, андрей белоусов, владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика