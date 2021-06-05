Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ
12:55 05.06.2021 (обновлено: 14:02 05.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.
"Мы говорим не только о восстановлении, но и одновременно о трансформации экономики. Мы видим, что экономика не будет прежней, она переходит на более "зеленую", устойчивую траекторию развития", - сказал он на полях ПМЭФ, рассуждая о восстановлении российской экономики от последствий коронавируса.
Шиллинг согласился с словами спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сказанными на сессии на ПМЭФ, о том, что отказ мира от углеводородов в качестве энергоносителей потребует реструктуризации до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики.
"Не могу не согласиться с этими словами. Думаю, что его оценки и предложения очень правильны, они открыты для иностранных инвесторов. Он видит и верит в то, что иностранные инвесторы могут в этом участвовать и поддерживает", - прокомментировал Шиллинг.
"Конечно, есть и у российских компаний интересные предложения для Запада. Так что это реальная ситуация, где обе стороны могут выиграть. Нам нужно очень усердно работать, чтобы не упустить это шанс", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.