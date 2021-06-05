Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735778232.html
Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ
Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ - РИА Новости, 05.06.2021
Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ
Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:55
2021-06-05T14:02
петербургский международный экономический форум
тадзио шиллинг
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анатолий чубайс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735772134_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_de580286b274aa4e73dc28a8818c1a23.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг."Мы говорим не только о восстановлении, но и одновременно о трансформации экономики. Мы видим, что экономика не будет прежней, она переходит на более "зеленую", устойчивую траекторию развития", - сказал он на полях ПМЭФ, рассуждая о восстановлении российской экономики от последствий коронавируса.Шиллинг согласился с словами спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сказанными на сессии на ПМЭФ, о том, что отказ мира от углеводородов в качестве энергоносителей потребует реструктуризации до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики."Конечно, есть и у российских компаний интересные предложения для Запада. Так что это реальная ситуация, где обе стороны могут выиграть. Нам нужно очень усердно работать, чтобы не упустить это шанс", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/oreshkin-1735771608.html
https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735772134_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_fe0f96cefe5b45d6767b4715cb59de0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тадзио шиллинг, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика

Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ

12:55 05.06.2021 (обновлено: 14:02 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.
"Мы говорим не только о восстановлении, но и одновременно о трансформации экономики. Мы видим, что экономика не будет прежней, она переходит на более "зеленую", устойчивую траекторию развития", - сказал он на полях ПМЭФ, рассуждая о восстановлении российской экономики от последствий коронавируса.
Помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:05Петербургский международный экономический форум
Помощник президента Орешкин ожидает восстановления экономики к концу года
Шиллинг согласился с словами спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сказанными на сессии на ПМЭФ, о том, что отказ мира от углеводородов в качестве энергоносителей потребует реструктуризации до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики.
"Не могу не согласиться с этими словами. Думаю, что его оценки и предложения очень правильны, они открыты для иностранных инвесторов. Он видит и верит в то, что иностранные инвесторы могут в этом участвовать и поддерживает", - прокомментировал Шиллинг.
"Конечно, есть и у российских компаний интересные предложения для Запада. Так что это реальная ситуация, где обе стороны могут выиграть. Нам нужно очень усердно работать, чтобы не упустить это шанс", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:53Петербургский международный экономический форум
В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики
 
Петербургский международный экономический форумТадзио ШиллингРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Анатолий ЧубайсЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В США заявили о работе над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
17:28В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"
17:27Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
Лента новостейМолния