https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735778232.html

Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ

Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ - РИА Новости, 05.06.2021

Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ

Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:55

2021-06-05T12:55

2021-06-05T14:02

петербургский международный экономический форум

тадзио шиллинг

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анатолий чубайс

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг."Мы говорим не только о восстановлении, но и одновременно о трансформации экономики. Мы видим, что экономика не будет прежней, она переходит на более "зеленую", устойчивую траекторию развития", - сказал он на полях ПМЭФ, рассуждая о восстановлении российской экономики от последствий коронавируса.Шиллинг согласился с словами спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сказанными на сессии на ПМЭФ, о том, что отказ мира от углеводородов в качестве энергоносителей потребует реструктуризации до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики."Конечно, есть и у российских компаний интересные предложения для Запада. Так что это реальная ситуация, где обе стороны могут выиграть. Нам нужно очень усердно работать, чтобы не упустить это шанс", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/oreshkin-1735771608.html

https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html

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тадзио шиллинг, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика