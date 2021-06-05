https://ria.ru/20210605/dtp-1735820065.html

В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся

В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся - РИА Новости, 05.06.2021

В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся

Водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку, где в тот момент находились люди, и скрылся, погибла женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T19:41

2021-06-05T19:41

2021-06-05T19:41

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку, где в тот момент находились люди, и скрылся, погибла женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.Согласно информации ведомства, около 20.30 (18.30 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада Приора" совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места аварии."По неустановленным причинам транспортное средство выехало с проезжей части и совершило наезд на остановочный комплекс "Школа 17", где в этот момент находились люди. В результате женщина погибла не месте происшествия, а мужчина доставлен с травмами различной степени тяжести в медучреждение", - сказал собеседник агентства.По его словам, личности погибшей и пострадавшего уточняются, при себе у них не было документов. Полиция проводит проверку в связи с ДТП. Уже известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отметили в пресс-службе."Принимаются меры к установлению личности гражданина, находившегося за рулем транспортного средства, и его задержанию. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в региональном УМВД.

https://ria.ru/20210521/dtp-1733309903.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/dtp-1735819731.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, происшествия