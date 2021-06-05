https://ria.ru/20210605/dtp-1735800679.html

В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП

В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП - РИА Новости, 05.06.2021

В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП

Полиция разыскивает водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе Тувы, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:04

2021-06-05T16:04

2021-06-05T18:48

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе Тувы, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.Авария произошла в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет."В больницу были доставлены 20 человек, из них девять госпитализированы. Среди них двое детей. Водитель с места ДТП скрылся, личность его установлена", — сказала собеседница агентства.По ее данным, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Пресс-секретарь главы Тувы сообщила агентству, что один из них получил тяжелые травмы.

https://ria.ru/20210605/dtp-1735788996.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, происшествия