https://ria.ru/20210605/dtp-1735800679.html
В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП
В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП - РИА Новости, 05.06.2021
В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП
Полиция разыскивает водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе Тувы, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T16:04
2021-06-05T16:04
2021-06-05T18:48
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе Тувы, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.Авария произошла в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет."В больницу были доставлены 20 человек, из них девять госпитализированы. Среди них двое детей. Водитель с места ДТП скрылся, личность его установлена", — сказала собеседница агентства.По ее данным, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Пресс-секретарь главы Тувы сообщила агентству, что один из них получил тяжелые травмы.
https://ria.ru/20210605/dtp-1735788996.html
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республика тыва, происшествия