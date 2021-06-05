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В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами
В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами - РИА Новости, 05.06.2021
В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами
Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:14
2021-06-05T15:19
республика тыва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)", - говорится в сообщении.
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республика тыва, происшествия

В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами

15:14 05.06.2021 (обновлено: 15:19 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)", - говорится в сообщении.
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