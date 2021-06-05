https://ria.ru/20210605/dtp-1735794300.html
В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами
В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами - РИА Новости, 05.06.2021
В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами
Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:14
2021-06-05T15:14
2021-06-05T15:19
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика тыва, происшествия