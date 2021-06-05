https://ria.ru/20210605/dtp-1735794300.html

В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами

В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами - РИА Новости, 05.06.2021

В Туве опрокинулся грузовой автомобиль с пассажирами

Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:14

2021-06-05T15:14

2021-06-05T15:19

республика тыва

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 20 человек, из них пять детей, пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html

республика тыва

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2021

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республика тыва, происшествия