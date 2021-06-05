https://ria.ru/20210605/donbass-1735762942.html

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 05.06.2021

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске

Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Катериновка у линии соприкосновения в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:01

2021-06-05T11:01

2021-06-05T11:01

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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украина

в мире

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала присутствие украинских силовиков на участке разведения сил и средств у частично подконтрольного Киеву города Золотое."В нарушение первого пункта дополнительных мер нашей разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций 1-го батальона 92-й бригады в районе населенного пункта Катериновка", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.Он уточнил, что военнослужащие ВС Украины оборудовали 65 метров новых траншей.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210603/lnr-1735415111.html

https://ria.ru/20210603/donbass-1735486863.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире