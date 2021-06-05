https://ria.ru/20210605/dollar-1735784526.html

Нацвалюты продолжат вытеснять доллар и евро, заявил глава Росэксимбанка

Нацвалюты продолжат вытеснять доллар и евро, заявил глава Росэксимбанка - РИА Новости, 05.06.2021

Нацвалюты продолжат вытеснять доллар и евро, заявил глава Росэксимбанка

Объем расчетов в национальных валютах в мировой торговле растет, и этот тренд будет продолжаться, так как дает странам независимость от доллара и евро, заявил... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:52

2021-06-05T13:52

2021-06-05T13:52

петербургский международный экономический форум

росэксимбанк

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Объем расчетов в национальных валютах в мировой торговле растет, и этот тренд будет продолжаться, так как дает странам независимость от доллара и евро, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 председатель правления Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, Азер Талыбов."Сегодня мировая торговля предъявляет новые требования и к поставщикам товаров, и к странам, которые осуществляют экспорт. Важным элементом мировой торговли становится не только наличие конкурентоспособного товара, а наличие финансовых инструментов, которые в состоянии этот товар сопроводить", - сказал он.По словам Талыбова, когда мы говорим о мировой торговле, о торговле развивающихся и развитых стран, вопрос возможностей и свободы торговли в рамках национальных валют становится одним из трендов.Хотя мировая торговля сегодня осуществляется в двух основных валютах: долларе и евро, так или иначе изменения начинаются. "Мы видим определенные сигналы и динамику по изменению этой ситуации - постепенно расчеты в национальных валютах, либо же в валютах отличных от доллара и евро, все больше набирают вес. Это достаточно устойчивая динамика будет сохранятся в дальнейшие периоды", - уверен банкир.ПМЭФ-2021 проходит в Петербурге 2-5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210605/kudrin-1735783452.html

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росэксимбанк, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, экономика