https://ria.ru/20210605/dollar-1735707973.html

Жесткое решение: Россия исключает доллар из ФНБ

Жесткое решение: Россия исключает доллар из ФНБ - РИА Новости, 05.06.2021

Жесткое решение: Россия исключает доллар из ФНБ

В российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) не останется долларов: за месяц то, что есть, перераспределят между евро, юанем и золотом. Это решение в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:00

2021-06-05T18:06

россия

фонд национального благосостояния россии

антон силуанов

алексей кудрин

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

джо байден

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735811331_0:94:2508:1505_1920x0_80_0_0_11eceb54032b958d3d97968cf4642197.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) не останется долларов: за месяц то, что есть, перераспределят между евро, юанем и золотом. Это решение в США уже назвали "сугубо политическим". Почему американскую валюту вытесняют из госрезервов — в материале РИА Новости.До нуляВ ФНБ направляют все сверхдоходы от продажи нефти, это часть международных резервов России, которые, по данным Центробанка на 28 мая, достигли 600,9 миллиарда долларов. Это исторический максимум. В ФНБ — 186 миллиардов.О решении исключить американскую валюту из ФНБ сообщил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас на долларовые активы там приходится 35% (40 миллиардов). Через месяц будет нуль. Кроме того, с десяти до пяти процентов понизят долю фунта стерлингов, евро же вырастет до 40%, юань — до 30%. Также в фонд впервые войдет золото — 20%.Это прокомментировал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Главный ревизор подчеркнул, что в повседневной жизни россиян ничего не изменится — система оборота долларов не поменяется. Мера предосторожности вынужденная — из-за возможных санкций и опасений, что транзакции в американской валюте будут затруднены.Cнизить зависимостьСообщение о том, что Россия обнулит доллар в ФНБ, вызвало бурную реакцию на Западе. Так, например, специалисты по развивающимся рынкам финансовой компании BlueBay Asset Management назвали этот шаг "сугубо политическим".Но он вполне логичен — Вашингтон продолжает вводить санкции против Москвы. В апреле администрация Байдена предупредила об очередных ограничениях. Решение исключить доллар из ФНБ приняли в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена, намеченной на 16 июня.Аналитики подчеркивают: распродажа доллара — очевидное следствие усиления геополитических рисков и стремления ослабить зависимость экономики от американской валюты. В Москве хотят минимизировать потери от санкций США против банковского сектора и потому ограничивают долларовые операции.Сдает позицииКардинальное изменение структуры Фонда национального благосостояния обосновано и экономически: американская валюта дешевеет, теряя привлекательность для инвесторов.Так, за 2020 год доллар относительно евро упал с 0,8934 до 0,8149 — почти на девять процентов. В 2021-м возможно проседание еще на пять-семь процентов, прогнозирует Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН."Денежное наводнение увеличило госдолг за год примерно на 25%, в то время как ФРС повысила денежную массу на 53% — то есть обеспечила возможность выкупа долговых обязательств за счет этой эмиссии", — отмечает экономист.Ставка на золотоЭкономически верными аналитики называют и инвестиции средств ФНБ в драгметаллы — в структуру фонда впервые войдет золото с долей в 20%.Федеральный закон, допускающий такое размещение средств, Владимир Путин подписал в декабре. ФНБ получил право на депозиты и остатки на счетах в Банке России в драгметаллах. Цель — диверсификация вложений, обеспечение их сохранности и повышение доходности. Золото — универсальный денежный эквивалент, не теряющий стоимости. И опять же, это страховка от санкционных рисков.Вложения в золото обеспечат ряд преимуществ. Во-первых, защитят глобальный денежный рынок от инфляционных процессов, неизбежных на фоне стимулирующей денежно-кредитной политики мировых ЦБ в условиях пандемии. Во-вторых, повысят диверсификацию активов и их доходность, а также снизят кредитные риски, указывает Станислав Письменный, главный аналитик по облигациям ИФК "Солид".Полный контрольКак отмечают немецкие эксперты, ФНБ пока мало известен в мировой системе финансов, а его выход на рынок драгоценных металлов станет значимым событием. "Хотя фонд и располагает активами на 185 миллиардов долларов, его практически не знают на международном уровне", — пишет издание Goldseiten. И обращает внимание на то, что маневры России с закупкой золота могут иметь существенные последствия для Запада.Как напоминает Goldseiten, Центробанк на протяжении десяти лет агрессивно скупал драгметалл, сделав Россию одним из крупнейших государственных держателей золота в мире. Практически все добытое отечественными компаниями переходило к регулятору. Однако в апреле прошлого года ЦБ приостановил скупку и разрешил экспорт за границу.Внутренний спрос со стороны ФНБ действительно способен снизить экспорт, считает Ксения Лапшина, ведущий аналитик QBF. Для сравнения: за первые четыре месяца 2021-го Россия отправила за рубеж золота на 3,8 миллиарда — в разы больше, чем за аналогичный период 2020-го. Очевидно, теперь благородный металл нужнее самой Москве.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735539400.html

https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

https://ria.ru/20210603/minfin-1735513668.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд национального благосостояния россии, антон силуанов, алексей кудрин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), джо байден, москва, сша, доллар, экономика