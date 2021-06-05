https://ria.ru/20210605/devochka-1735810836.html

Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя

Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя - РИА Новости, 05.06.2021

Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя

Девочка, раненная во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в себя, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T17:53

2021-06-05T17:53

2021-06-05T18:51

стрельба в екатеринбурге

россия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Девочка, раненная во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в себя, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ", — сказал собеседник агентства.Как ранее сообщил заведующий отделением реанимации областной детской больницы № 1 Виталий Лазутин, в больнице девочке провели операцию, длившуюся четыре часа. По его словам, она "прошла достаточно успешно". После этого ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.В минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков в состоянии опьянения открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Болкова арестовали до 29 июля.

https://ria.ru/20210531/strelba-1734930428.html

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стрельба в екатеринбурге, россия, екатеринбург