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Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя
Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя - РИА Новости, 05.06.2021
Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя
Девочка, раненная во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в себя, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:53
2021-06-05T18:51
стрельба в екатеринбурге
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Девочка, раненная во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в себя, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ", — сказал собеседник агентства.Как ранее сообщил заведующий отделением реанимации областной детской больницы № 1 Виталий Лазутин, в больнице девочке провели операцию, длившуюся четыре часа. По его словам, она "прошла достаточно успешно". После этого ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.В минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков в состоянии опьянения открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Болкова арестовали до 29 июля.
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стрельба в екатеринбурге, россия, екатеринбург

Раненная в Екатеринбурге девочка пришла в себя

17:53 05.06.2021 (обновлено: 18:51 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница детской больницы
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Девочка, раненная во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в себя, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщил заведующий отделением реанимации областной детской больницы № 1 Виталий Лазутин, в больнице девочке провели операцию, длившуюся четыре часа. По его словам, она "прошла достаточно успешно". После этого ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.
В минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков в состоянии опьянения открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Болкова арестовали до 29 июля.
Я не вел прицельный огонь – мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Стрельба в ЕкатеринбургеРоссияЕкатеринбург
 
 
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