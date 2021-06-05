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Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет
Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет - РИА Новости, 05.06.2021
Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет
Миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК назвал условия, при которых российский ВВП сможет вырасти в два с половиной раза за десять лет. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:36
2021-06-05T14:53
россия
ближний восток
ржд
олег дерипаска
европа
экономика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК назвал условия, при которых российский ВВП сможет вырасти в два с половиной раза за десять лет.В первую очередь необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей, считает он. По словам бизнесмена, долговой рынок — это "шаг к свободе предпринимателей", при этом он указал на необходимость поддержки со стороны Центробанка.Следующим шагом должно стать развитие рынка капитала. Как подчеркнул Дерипаска, несмотря на санкции, Россия сможет пройти этот путь, как это уже сделали, в частности, Корея, Китай и Ближний Восток.Третьей задачей будет наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре, добавил миллиардер. "У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые, скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию", — сказал он, добавив, что поручить это нужно РЖД или "другой уполномоченной компании".Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что по итогам 2021 года ВВП России увеличится на 2,9% — после спада на три процента в прошлом году. Как отметили в ведомстве, основной вклад в рост ВВП внесет восстановление потребления товаров и услуг: увеличение на 5,1% и 11,3% соответственно после снижения на 4,1% и 17,3% в 2020-м. Инвестиции в основной капитал повысятся на 3,3% (после снижения на 1,4% в 2020 году).
https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html
https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html
россия
ближний восток
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россия, ближний восток, ржд, олег дерипаска, европа, экономика

Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

09:36 05.06.2021 (обновлено: 14:53 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК назвал условия, при которых российский ВВП сможет вырасти в два с половиной раза за десять лет.
В первую очередь необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей, считает он. По словам бизнесмена, долговой рынок — это "шаг к свободе предпринимателей", при этом он указал на необходимость поддержки со стороны Центробанка.
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики
Следующим шагом должно стать развитие рынка капитала. Как подчеркнул Дерипаска, несмотря на санкции, Россия сможет пройти этот путь, как это уже сделали, в частности, Корея, Китай и Ближний Восток.
Третьей задачей будет наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре, добавил миллиардер.
"У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые, скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию", — сказал он, добавив, что поручить это нужно РЖД или "другой уполномоченной компании".
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что по итогам 2021 года ВВП России увеличится на 2,9% — после спада на три процента в прошлом году. Как отметили в ведомстве, основной вклад в рост ВВП внесет восстановление потребления товаров и услуг: увеличение на 5,1% и 11,3% соответственно после снижения на 4,1% и 17,3% в 2020-м. Инвестиции в основной капитал повысятся на 3,3% (после снижения на 1,4% в 2020 году).
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РоссияБлижний ВостокРЖДОлег ДерипаскаЕвропаЭкономика
 
 
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