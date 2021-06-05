https://ria.ru/20210605/deripaska-1735755600.html

Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет - РИА Новости, 05.06.2021

Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

Миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК назвал условия, при которых российский ВВП сможет вырасти в два с половиной раза за десять лет. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:36

2021-06-05T09:36

2021-06-05T14:53

россия

ближний восток

ржд

олег дерипаска

европа

экономика

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК назвал условия, при которых российский ВВП сможет вырасти в два с половиной раза за десять лет.В первую очередь необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей, считает он. По словам бизнесмена, долговой рынок — это "шаг к свободе предпринимателей", при этом он указал на необходимость поддержки со стороны Центробанка.Следующим шагом должно стать развитие рынка капитала. Как подчеркнул Дерипаска, несмотря на санкции, Россия сможет пройти этот путь, как это уже сделали, в частности, Корея, Китай и Ближний Восток.Третьей задачей будет наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре, добавил миллиардер. "У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые, скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию", — сказал он, добавив, что поручить это нужно РЖД или "другой уполномоченной компании".Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что по итогам 2021 года ВВП России увеличится на 2,9% — после спада на три процента в прошлом году. Как отметили в ведомстве, основной вклад в рост ВВП внесет восстановление потребления товаров и услуг: увеличение на 5,1% и 11,3% соответственно после снижения на 4,1% и 17,3% в 2020-м. Инвестиции в основной капитал повысятся на 3,3% (после снижения на 1,4% в 2020 году).

https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html

https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html

россия

ближний восток

европа

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россия, ближний восток, ржд, олег дерипаска, европа, экономика