https://ria.ru/20210605/belousov-1735810591.html
Белоусов рассказал, как родилась идея о льготном кредитовании бизнеса
Белоусов рассказал, как родилась идея о льготном кредитовании бизнеса - РИА Новости, 06.06.2021
Белоусов рассказал, как родилась идея о льготном кредитовании бизнеса
Антикризисную программу кредитования бизнеса при условии сохранения занятости придумал лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил его первый заместитель... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T17:50
2021-06-05T17:50
2021-06-06T13:59
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мишустин
андрей белоусов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Антикризисную программу кредитования бизнеса при условии сохранения занятости придумал лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил его первый заместитель Андрей Белоусов.Правительство с 1 июня 2020 года запустило программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Программа предусматривала списание всего кредита и процентов по нему при сохранении к 1 апреля 2021 года не менее 90% сотрудников и половины суммы - при сохранении не менее 80%. Премьер в мае говорил о том, что благодаря программе удалось сохранить около 5,5 миллиона рабочих мест."Была совершенно гениальная находка, я сейчас автора назову ее - это лично придумал Михаил Владимирович Мишустин, это так называемая программа "ФОТ 2.0", - сказал Белоусов на встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ.Дискуссия посвящена тому, как пандемия изменила экономику России. Первый вице-премьер рассказал участникам сессии о том, как работает и продолжает работать кабмин во времена коронавируса. Он также поинтересовался у участников встречи, какие меры предложили бы они, исходя из развития ситуации.
https://ria.ru/20210605/belousov-1735808845.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мишустин, андрей белоусов, экономика