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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/belousov-1735808845.html
Белоусов обрушился с критикой на металлургов
Белоусов обрушился с критикой на металлургов - РИА Новости, 06.06.2021
Белоусов обрушился с критикой на металлургов
Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей, в то время, когда власти... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T17:31
2021-06-06T13:58
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей белоусов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей, в то время, когда власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.На встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ Белоусов сообщил, что власти РФ "спалили" на поддержке экономики из-за коронавируса в 2020-2021 годах около 4 триллионов рублей, ничего не взяв от металлургов, которые получали сверхдоходы благодаря стремительно выросшим ценам на металлы."Мы все взяли у банков в виде заимствований", - сказал он. При этом первый вице-премьер был возмущен тем, что представители металлургических компаний жаловались на повышение НДПИ. Решение о повышении этого налога на добычу твердых полезных ископаемых было принято в прошлом году."Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке (экономики в пандемию - ред.) 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", - рассказал он.Наращивать госзаимствования дальше, по словам Белоусова, власти РФ не планируют. "Сейчас государственный внешний долг меньше 80 миллиардов долларов, это примерно 5% ВВП. Это очень мало. Нам все говорят: заимствуйте больше. Не будем", - заявил первый вице-премьер."А вот корпоративный был большим. Сейчас он у нас меньше 400, если говорить точно - около 380 миллиардов, это очень мало", - отметил он. Правда, Белоусов признал, что это произошло из-за санкций, осложнивших для российских компаний выход на внешние рынки. "Если посмотреть по компаниям, это благодаря санкциям. Нас научили европейцы и американцы на собственные ресурсы опираться", - сказал первый вице-премьер.В понедельник он заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. В среду Белоусов пояснил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.На встрече в субботу первый вице-премьер уточнил, что сейчас обсуждаются разные варианты. "Первая модель – это модель договориться с производителями металла о всевозможных скидках и дисконтах. Внешне это очень хорошая история, и вроде бы да - скидки позволяют все решить, но с точки зрения процедуры это очень сложный путь", - сказал он. Другой путь, продолжил Белоусов, изъять у них часть прироста EBITDA через повышение налога на прибыль. "Я не говорю, что мы так сделаем, говорю просто как модель", - уточнил он, добавив, что это может быть временный, а не постоянный инструмент.
https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735803186.html
https://ria.ru/20210601/metallurgiya-1735157262.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, экономика

Белоусов обрушился с критикой на металлургов

17:31 05.06.2021 (обновлено: 13:58 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей, в то время, когда власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.
На встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ Белоусов сообщил, что власти РФ "спалили" на поддержке экономики из-за коронавируса в 2020-2021 годах около 4 триллионов рублей, ничего не взяв от металлургов, которые получали сверхдоходы благодаря стремительно выросшим ценам на металлы.
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"Мы все взяли у банков в виде заимствований", - сказал он. При этом первый вице-премьер был возмущен тем, что представители металлургических компаний жаловались на повышение НДПИ. Решение о повышении этого налога на добычу твердых полезных ископаемых было принято в прошлом году.
"Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке (экономики в пандемию - ред.) 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", - рассказал он.
Наращивать госзаимствования дальше, по словам Белоусова, власти РФ не планируют. "Сейчас государственный внешний долг меньше 80 миллиардов долларов, это примерно 5% ВВП. Это очень мало. Нам все говорят: заимствуйте больше. Не будем", - заявил первый вице-премьер.
"А вот корпоративный был большим. Сейчас он у нас меньше 400, если говорить точно - около 380 миллиардов, это очень мало", - отметил он. Правда, Белоусов признал, что это произошло из-за санкций, осложнивших для российских компаний выход на внешние рынки. "Если посмотреть по компаниям, это благодаря санкциям. Нас научили европейцы и американцы на собственные ресурсы опираться", - сказал первый вице-премьер.
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В понедельник он заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. В среду Белоусов пояснил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
На встрече в субботу первый вице-премьер уточнил, что сейчас обсуждаются разные варианты. "Первая модель – это модель договориться с производителями металла о всевозможных скидках и дисконтах. Внешне это очень хорошая история, и вроде бы да - скидки позволяют все решить, но с точки зрения процедуры это очень сложный путь", - сказал он. Другой путь, продолжил Белоусов, изъять у них часть прироста EBITDA через повышение налога на прибыль. "Я не говорю, что мы так сделаем, говорю просто как модель", - уточнил он, добавив, что это может быть временный, а не постоянный инструмент.
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