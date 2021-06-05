https://ria.ru/20210605/bayden-1735795686.html

"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве

"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве - РИА Новости, 05.06.2021

"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве

Американские читатели газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:25

2021-06-05T15:25

2021-06-05T15:27

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Пользователи портала отметили неспособность президента США вести переговоры на одном уровне с российским коллегой. "Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией", — написал Robert Amrine."Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию", — уверен Tim Trainor."Америка становится все тупее..." — констатировал Bryan Smith."Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ", — пошутил Wayne Longman.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

россия

женева (город)

сша

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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире