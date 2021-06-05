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"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве
"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве - РИА Новости, 05.06.2021
"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве
Американские читатели газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:25
2021-06-05T15:27
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Пользователи портала отметили неспособность президента США вести переговоры на одном уровне с российским коллегой. "Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией", — написал Robert Amrine."Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию", — уверен Tim Trainor."Америка становится все тупее..." — констатировал Bryan Smith."Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ", — пошутил Wayne Longman.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире

"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве

15:25 05.06.2021 (обновлено: 15:27 05.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Пользователи портала отметили неспособность президента США вести переговоры на одном уровне с российским коллегой.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 22:32
Почему у Путина нет разногласий с Америкой
"Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией", — написал Robert Amrine.
"Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию", — уверен Tim Trainor.
"Америка становится все тупее..." — констатировал Bryan Smith.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 18:38
Начнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"
"Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ", — пошутил Wayne Longman.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
 
РоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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