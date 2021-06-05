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"Нашли фундамент": где на самом деле построили Вавилонскую башню

"Нашли фундамент": где на самом деле построили Вавилонскую башню - РИА Новости, 05.06.2021

"Нашли фундамент": где на самом деле построили Вавилонскую башню

Ученые выяснили — Вавилонская башня, которая, по Библии, разделила народы, действительно существовала. На это указывают многочисленные данные из хроник, а также РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:05

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ученые выяснили — Вавилонская башня, которая, по Библии, разделила народы, действительно существовала. На это указывают многочисленные данные из хроник, а также археологические находки. Правда, не факт, что возвышалась она именно в Вавилоне. О поисках легендарного сооружения — в материале РИА Новости.Стройка векаВавилона не существует уже полторы тысячи лет — но он все равно жив. Прежде всего в культуре: в языках многих народов есть фразеологизм "вавилонское столпотворение", который используют применительно к толпе или неразберихе.Однако когда именно произошло это библейское событие, доподлинно не известно — священная книга лишь упоминает, что через несколько поколений после Всемирного потопа. Потомки Ноя пришли на "землю Сеннаар" и решили возводить город."И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню", — гласит Библия.Что интересно, легенда встречается не только в священной книге иудаизма, ислама и христианства. В нее верили и другие, далекие от этих религий народы, включая непальцев и американских индейцев. Сомневались только ученые — пока археологические раскопки не обеспечили их дополнительной информацией. Надпись на камнеВ конце XIX века на территории Вавилона и его окрестностей исследователи нашли фундаменты огромных сооружений, напоминающих ранние египетские пирамиды.Как оказалось, это зиккураты — святилища в честь шумерских и вавилонских богов, выполненные в форме ступенчатых башен. Возведение таких гигантов — огромный удар по экономике. Специалисты не верили, что такое под силу древним вавилонянам.Однако последние исследования доказывают обратное. Том Мейер, историк из Университета Маунт Шаста (США), убежден, что современная наука склонна преуменьшать достижения вавилонян. Изучив многочисленные археологические данные, а также свидетельства хроник, он пришел к выводу: древние люди действительно возвели знаменитую башню."Ее начали строить несколько тысяч лет назад. Но примерно в эпоху царя Хаммурапи (1700-е годы до нашей эры) работы внезапно приостановили", — утверждает ученый. Почему — большая загадка. Исследователь обращает внимание на еще один факт: зиккураты символизировали "лестницу в небо, по которой поднимались боги". Что, в свою очередь, перекликается с библейским сюжетом.Примечательно, что жители Вавилона идею не оставили. Уже при царе Навуходоносоре II, 1200 лет спустя, строительство возобновилось."Об этом мы знаем благодаря надписям на стеле из коллекции Шойена (крупном собрании артефактов древнего мира. — Прим. ред.), где правитель хвалится успехами, — рассказывает Том Мейер. — Он говорит, что "сотворил чудо света, поднял его на вершину неба и заставил сиять, как солнце". Запись почти дословно повторяет знаменитый отрывок из Библии".Возможно, именно строки на стеле послужили основой легенды. С правлением царя Навуходоносора II связывают насильственное переселение евреев из Ханаана в Вавилон. Вынужденная эмиграция длилась 60 лет. И за это время, по мнению большинства историков, были составлены книги Библии, в том числе и Бытие, где приведено сказание о Вавилонской башне."У нас есть свидетельство о первом в мире небоскребе из других источников. Например, Геродот подробно описывает массивный зиккурат высотой в одну стадию (примерно 190 метров). Приведенные им параметры полностью совпадают с данными на стеле", — добавляет Мейер.Не тот ВавилонПравда, древнегреческий "отец истории" не уточнил, где именно находилось святилище. Дело в том, что все Междуречье было усеяно многочисленными зиккуратами разных размеров. Причем один из самых массивных, как выяснили археологи, возвышался вовсе не в Вавилоне.Речь идет о святилище Эуриминанки — "Доме семи владык неба и земли". Оно располагалось в Борсиппе, что в двадцати километрах от вавилонской столицы. Именно его большинство исследователей считает прообразом той самой башни. Что неудивительно, ведь первая "ступень" построенного примерно три тысячи лет назад храма была по тем временам огромной — 82 на 80 метров. В целом же его высота могла достигать 90 метров."Вершина башни была из синего кирпича. Ее украшали фигуры драконов и других мифических животных", — отмечал в беседе с журналистами австрийский археолог Уилфред Аллигер-Чоллих.Но откуда взялось предположение, что именно этот зиккурат — та самая библейская башня? Все дело в том, что у города Борсиппа было еще одно название — "второй Вавилон", или "ночной". Здесь, согласно многим исследованиям, поклонялись божествам, "жившим" на небе ночью. Днем же они, как верили вавилоняне, спускались в храм. В пользу версии говорят вариации знаменитой библейской истории в Талмуде и арабском фольклоре — они указывают именно на этот город. То есть конструкцию правильнее было бы назвать "Борсиппской башней". "Возвели намного раньше"Однако далеко не все исследователи с этим согласны. Во-первых, по размерам святилище в Борсиппе далеко не самое грандиозное. Во-вторых, многочисленные свидетельства указывают, что у Вавилона был собственный массивный зиккурат — в честь бога Мардука.Называлось святилище Этеменанки. В отличие от башни в "ночном Вавилоне", от нее ничего не осталось — ученым доступны лишь следы фундамента. Поэтому сложно определить, насколько огромным был храм.Кроме того, зиккурат неоднократно разрушали. Сначала — ассирийский царь Сеннахирим в 680 году до нашей эры. Двести лет спустя уже реконструированное здание пытался сровнять с землей персидский правитель Ксеркс I. А победитель персов Александр Македонский, напротив, взялся за реставрацию. Правда, его архитекторы не сумели придать храму первозданный вид, и в 321 году его полностью снесли."Возвели же его намного раньше — примерно в середине II тысячелетия до нашей эры зиккурат Этеменанки уже существовал. На это указывает вавилонское сказание "Энума Элиш" — миф о сотворении мира", — поясняет в исследовании историк Эндрю Джордж.И если вавилонская система верований ставила на первое место именно этот храм, то, как считает ученый, важным его сочли и составители Библии. Поэтому он уверен: Этеменанки — та самая башня."Она гораздо южнее"Критиков версии смущают два факта: башня Этеменанки — не самая высокая (максимум 80 метров) и не самая древняя в Междуречье.У храма, оказывается, есть "прародитель". А именно, Великий зиккурат в Уре — одном из первых городов на Земле, который находился в 300 километрах к югу от Вавилона. Святилище в честь шумерского бога Луны Нанны построили больше четырех тысяч лет назад.Высота монумента — всего 30 метров. Однако характер постройки указывает на наличие еще нескольких "ступеней". Как полагают ученые, изначально храм мог быть выше пирамиды Хеопса (150 метров), которую возвели в ту же эпоху.Как полагают некоторые исследователи, строительство святилища позволило Уру выйти на новый уровень развития. Вероятно, это зафиксировали в мифах."Легенда о Вавилонской башне — об урбанизации. Неспроста рядом фигурирует слово "город". То есть это история о том, как человечество стало городским и тем самым обрело могущество, чуть ли не равное Богу", — отмечает библеист Джон Уолтон. Поэтому вполне возможно, что святилище в Уре и было тем самым библейским строением. Сперва этот рассказ, по мнению эксперта, был шумерским, потом его переняли "наследники" первой городской цивилизации — вавилоняне. А затем и составители библейских книг.Однако окончательно ученые так и не доказали, какое из трех возможных святилищ может претендовать на звание самой известной конструкции из Библии. Провести полномасштабные исследования пока не получается: археологические памятники — на территории Ирака, где обстановка далеко не самая спокойная.

https://ria.ru/20200516/1571527703.html

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багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр македонский, археология, жилье, земля, аналитика - религия и мировоззрение, багдад (город), ирак, сша