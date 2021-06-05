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Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль - РИА Новости, 05.06.2021
Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
Следует быть осторожными с АЗС, не принадлежащих какой-либо федеральной сети. Есть вероятность купить там некачественное топливо, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T01:16
2021-06-05T01:16
2021-06-05T01:16
fresh auto
авто
топливо
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следует быть осторожными с АЗС, не принадлежащих какой-либо федеральной сети. Есть вероятность купить там некачественное топливо, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По его мнению, лучше выбирать федеральные АЗС, поскольку у них есть стандарты и отделы контроля качества товара, и вероятность столкнуться с браком на них минимальна.
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fresh auto, авто, топливо