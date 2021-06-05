https://ria.ru/20210605/azs-1735741351.html

Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль

Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль - РИА Новости, 05.06.2021

Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль

Следует быть осторожными с АЗС, не принадлежащих какой-либо федеральной сети. Есть вероятность купить там некачественное топливо, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T01:16

2021-06-05T01:16

2021-06-05T01:16

fresh auto

авто

топливо

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следует быть осторожными с АЗС, не принадлежащих какой-либо федеральной сети. Есть вероятность купить там некачественное топливо, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По его мнению, лучше выбирать федеральные АЗС, поскольку у них есть стандарты и отделы контроля качества товара, и вероятность столкнуться с браком на них минимальна.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

fresh auto, авто, топливо