https://ria.ru/20210605/avarii-1735778441.html

Глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми

Глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми - РИА Новости, 05.06.2021

Глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми

Разлив нефтесодержащей жидкости из трубопровода в Коми в мае десятки раз меньше, чем разлив в Норильске в 2020 году, поэтому сумма ущерба на порядок меньше,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:03

2021-06-05T13:03

2021-06-05T14:55

петербургский международный экономический форум

разлив дизельного топлива в норильске

новости - экология

светлана радионова

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей жидкости из трубопровода в Коми в мае десятки раз меньше, чем разлив в Норильске в 2020 году, поэтому сумма ущерба на порядок меньше, однако удельный ущерб на тонну нефти, скорее всего, больше, заявила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Ранее Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми - он составил 314 миллионов рублей, в то время как ущерб экологии от разлива дизтоплива в Норильске составил 147 миллиардов рублей."Вы говорите: 21 тысяча тонн нефти (у структуры "Норникеля" в Норильске – ред.) или 70 или 100 тонн нефти (у "Лукойла" в Коми – ред.)... 13,6 тонны нефти мы сейчас видим в реке Колва (в Коми – ред.) и 19 тысяч было в реках Долдыкан и Амбарная (в прошлом году в Норильске – ред.). Есть разница в цифрах и в нулях. На 13 тонн 300-317 миллионов общего ущерба. Много это или мало? Для меня идеальная цифра - ноль. Методика понятна, я думаю, что на тонну нефти у "Лукойла" даже будет подороже, чем у Норильска", - сказала Радионова агентству на ПМЭФ в преддверии Дня эколога, который отмечается в России 5 июня.Как добавила глава Росприроднадзора, компании по-прежнему ищут лазейки, чтобы снизить масштабы аварий."Я бы не сказала, что компании пытаются намеренно эти проблемы создать. Наверное, на местах бывает такое - испуг и желание в первую очередь от своего собственного руководства скрыть масштабы содеянного. Конечно, если у компаний есть такая лазейка: допустим, пять тонн - это не авария Ростехнадзора, поэтому все заявляют, что у них 4-4,5-3 тонны. Мы в таких случаях жестко реагируем", - сказала Радионова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ekologi-1735529282.html

норильск

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"Разница в цифрах" – глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми "Разница в цифрах" – глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми 2021-06-05T13:03 true PT0M38S

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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, светлана радионова, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск