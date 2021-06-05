Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/armeniya-1735831343.html
В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе
В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе - РИА Новости, 05.06.2021
В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе
Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные стреляли на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T22:42
2021-06-05T23:34
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166807_128:0:1000:491_1920x0_80_0_0_f2412497d48b66e5975ead390607443c.jpg
ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные стреляли на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны.Отмечается, что инцидент произошел после того, как местный пастух попытался вернуть часть стада, которая во время выпаса приблизилась к азербайджанским позициям."Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В Ереване добавили, что после "ответных действий" азербайджанцы прекратили огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Животных тоже удалось вернуть.Ранее Баку заявил о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестерых военных взяли в плен, когда они "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210605/armeniya-1735772404.html
https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166807_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_ef65e011db2807baa664575350e7e0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе

22:42 05.06.2021 (обновлено: 23:34 05.06.2021)
 
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
Гегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные стреляли на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны.
Отмечается, что инцидент произошел после того, как местный пастух попытался вернуть часть стада, которая во время выпаса приблизилась к азербайджанским позициям.
"Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Ереване добавили, что после "ответных действий" азербайджанцы прекратили огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Животных тоже удалось вернуть.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:15Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе
Ранее Баку заявил о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестерых военных взяли в плен, когда они "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
Вооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок
 
РоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
17:28В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"
17:27Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
17:25В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена
17:20В Баренцевом море начались учения Северного флота
Лента новостейМолния