https://ria.ru/20210605/armeniya-1735831343.html

В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе

В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе - РИА Новости, 05.06.2021

В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные стреляли на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T22:42

2021-06-05T22:42

2021-06-05T23:34

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ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные стреляли на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны.Отмечается, что инцидент произошел после того, как местный пастух попытался вернуть часть стада, которая во время выпаса приблизилась к азербайджанским позициям."Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В Ереване добавили, что после "ответных действий" азербайджанцы прекратили огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Животных тоже удалось вернуть.Ранее Баку заявил о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестерых военных взяли в плен, когда они "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210605/armeniya-1735772404.html

https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html

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