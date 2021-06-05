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В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского
В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского - РИА Новости, 05.06.2021
В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского
Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:25
2021-06-05T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщает суд.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 05.05.2021 удовлетворено ходатайство Главного следственного управления СК РФ в отношении Исмаилова Илькина. &lt;...&gt; Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.Также на два месяца суд арестовал второго подозреваемого — Руслана Курбанова.Как сообщалось ранее, 28 мая на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину все-таки остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне было трое мужчин — одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК России, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них". Он и его товарищ стали фигурантами уголовного дела.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского

12:25 05.06.2021 (обновлено: 13:34 05.06.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщает суд.
Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 05.05.2021 удовлетворено ходатайство Главного следственного управления СК РФ в отношении Исмаилова Илькина. <...> Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
Также на два месяца суд арестовал второго подозреваемого — Руслана Курбанова.
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Как сообщалось ранее, 28 мая на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину все-таки остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне было трое мужчин — одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК России, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них". Он и его товарищ стали фигурантами уголовного дела.
 
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
 
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