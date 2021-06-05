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На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки
На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки - РИА Новости, 05.06.2021
На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки
Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал подозреваемого в убийстве пермской туристки, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:42
2021-06-05T15:29
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
михайловск
пермский край
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал подозреваемого в убийстве пермской туристки, сообщает региональное управление СК.Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее сообщил РИА Новости, что 2 июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая не вернулась домой из путешествия. Автомобиль женщины нашли возле водохранилища города Михайловска, а ее банковской картой трижды расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег.Позже оперативники задержали подозреваемого — 43-летнего ранее судимого жителя этого города. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.Расследованием занимается следственная группа из работников территориального отдела СК и следователей-криминалистов областного следственного управления.
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), михайловск, пермский край, происшествия

На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки

11:42 05.06.2021 (обновлено: 15:29 05.06.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал подозреваемого в убийстве пермской туристки, сообщает региональное управление СК.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее сообщил РИА Новости, что 2 июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая не вернулась домой из путешествия. Автомобиль женщины нашли возле водохранилища города Михайловска, а ее банковской картой трижды расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег.
Позже оперативники задержали подозреваемого — 43-летнего ранее судимого жителя этого города. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Расследованием занимается следственная группа из работников территориального отдела СК и следователей-криминалистов областного следственного управления.
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)МихайловскПермский крайПроисшествия
 
 
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