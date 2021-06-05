https://ria.ru/20210605/arest-1735769085.html

На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки

На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки - РИА Новости, 05.06.2021

На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки

Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал подозреваемого в убийстве пермской туристки, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:42

2021-06-05T11:42

2021-06-05T15:29

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

михайловск

пермский край

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал подозреваемого в убийстве пермской туристки, сообщает региональное управление СК.Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее сообщил РИА Новости, что 2 июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая не вернулась домой из путешествия. Автомобиль женщины нашли возле водохранилища города Михайловска, а ее банковской картой трижды расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег.Позже оперативники задержали подозреваемого — 43-летнего ранее судимого жителя этого города. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.Расследованием занимается следственная группа из работников территориального отдела СК и следователей-криминалистов областного следственного управления.

https://ria.ru/20210603/ponasenkov-1735504788.html

михайловск

пермский край

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2021

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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), михайловск, пермский край, происшествия