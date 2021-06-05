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В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде
В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде - РИА Новости, 05.06.2021
В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде
Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T20:26
2021-06-05T20:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
анапа
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что в Анапе автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист, пытаясь предотвратить столкновение, применил экстренное торможение, однако, в результате аварии водитель и один из пассажиров погибли, второй пассажир, находившийся в салоне, был доставлен в медучреждение."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сказала Марковская.По данным следствия, железнодорожный переезд был нерегулируемым.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), анапа, происшествия

В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде

20:26 05.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что в Анапе автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист, пытаясь предотвратить столкновение, применил экстренное торможение, однако, в результате аварии водитель и один из пассажиров погибли, второй пассажир, находившийся в салоне, был доставлен в медучреждение.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 14:32
В Анапе два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сказала Марковская.
По данным следствия, железнодорожный переезд был нерегулируемым.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)АнапаПроисшествия
 
 
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