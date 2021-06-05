https://ria.ru/20210605/apapa-1735823562.html

В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде

В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде - РИА Новости, 05.06.2021

В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде

Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T20:26

2021-06-05T20:26

2021-06-05T20:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

анапа

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что в Анапе автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист, пытаясь предотвратить столкновение, применил экстренное торможение, однако, в результате аварии водитель и один из пассажиров погибли, второй пассажир, находившийся в салоне, был доставлен в медучреждение."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сказала Марковская.По данным следствия, железнодорожный переезд был нерегулируемым.

https://ria.ru/20210605/dtp-1735788996.html

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анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), анапа, происшествия