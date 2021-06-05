https://ria.ru/20210605/afera-1735775406.html

Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции

Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции - РИА Новости, 05.06.2021

Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции

Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей через клиенты видеоконференций, потому что люди редко проверяют поступающую им информацию, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:36

2021-06-05T12:36

2021-06-05T12:36

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

microsoft corporation

apple

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей через клиенты видеоконференций, потому что люди редко проверяют поступающую им информацию, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") Дмитрий Комиссаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Пандемия отразилась на частных пользователях, потому что люди ушли из офиса, стали сидеть дома, платить кредитками. Сейчас каждый в сети все время, и безопасность необходима. У каждого из нас телефон, в котором Apple Pay, Google Pay. Все стали использовать Zoom, а в Zoom можно пересылать документы. Если раньше их было много в почте, то теперь в клиенте видеоконференций. Поменялся провайдер, через который вам прислали либо ссылку, либо документ. Люди стали гораздо больше обмениваться (информацией - ред.) и меньше обращать внимания, от кого они ее получают. Если в Zoom не видно картинку, там написать может кто угодно. Люди не проверяют аккаунты, расслабились. Перестали верифицировать, кто приходит (на конференцию - ред.)", - сказал Комиссаров.По его словам, мошенники присылают тематические документы, часто связанные с работой или увлечениями "жертвы", которые содержат вирус, взламывающий систему и получающий доступ к данным. Человек открывает такой документ автоматически, неосознанно."Мы сейчас готовимся интегрировать средства безопасности в почту, в том числе корпоративную", - пояснил эксперт.В целом, отметил Комиссаров со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского", число мошенников за время пандемии коронавируса сильно увеличилось. Причем 70% взломов происходит через пересылку документов, которые открываются в Microsoft Office."Мы предпринимаем массу усилий для предотвращения, делаем тесты своих программ еще на стадии бета-версии и обеспечиваем, что документы, которые ломают Microsoft Office, не ломают нас", - добавил Комиссаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/moshenniki-1735743616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), microsoft corporation, apple, общество