Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/afera-1735775406.html
Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции
Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции - РИА Новости, 05.06.2021
Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции
Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей через клиенты видеоконференций, потому что люди редко проверяют поступающую им информацию, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:36
2021-06-05T12:36
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
microsoft corporation
apple
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_f50a710b688a461b2a03042e05ffa83d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей через клиенты видеоконференций, потому что люди редко проверяют поступающую им информацию, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") Дмитрий Комиссаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Пандемия отразилась на частных пользователях, потому что люди ушли из офиса, стали сидеть дома, платить кредитками. Сейчас каждый в сети все время, и безопасность необходима. У каждого из нас телефон, в котором Apple Pay, Google Pay. Все стали использовать Zoom, а в Zoom можно пересылать документы. Если раньше их было много в почте, то теперь в клиенте видеоконференций. Поменялся провайдер, через который вам прислали либо ссылку, либо документ. Люди стали гораздо больше обмениваться (информацией - ред.) и меньше обращать внимания, от кого они ее получают. Если в Zoom не видно картинку, там написать может кто угодно. Люди не проверяют аккаунты, расслабились. Перестали верифицировать, кто приходит (на конференцию - ред.)", - сказал Комиссаров.По его словам, мошенники присылают тематические документы, часто связанные с работой или увлечениями "жертвы", которые содержат вирус, взламывающий систему и получающий доступ к данным. Человек открывает такой документ автоматически, неосознанно."Мы сейчас готовимся интегрировать средства безопасности в почту, в том числе корпоративную", - пояснил эксперт.В целом, отметил Комиссаров со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского", число мошенников за время пандемии коронавируса сильно увеличилось. Причем 70% взломов происходит через пересылку документов, которые открываются в Microsoft Office."Мы предпринимаем массу усилий для предотвращения, делаем тесты своих программ еще на стадии бета-версии и обеспечиваем, что документы, которые ломают Microsoft Office, не ломают нас", - добавил Комиссаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/moshenniki-1735743616.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_9cf5ec6c98ec72639f27a163e982bf28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), microsoft corporation, apple, общество

Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции

12:36 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей через клиенты видеоконференций, потому что люди редко проверяют поступающую им информацию, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") Дмитрий Комиссаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Пандемия отразилась на частных пользователях, потому что люди ушли из офиса, стали сидеть дома, платить кредитками. Сейчас каждый в сети все время, и безопасность необходима. У каждого из нас телефон, в котором Apple Pay, Google Pay. Все стали использовать Zoom, а в Zoom можно пересылать документы. Если раньше их было много в почте, то теперь в клиенте видеоконференций. Поменялся провайдер, через который вам прислали либо ссылку, либо документ. Люди стали гораздо больше обмениваться (информацией - ред.) и меньше обращать внимания, от кого они ее получают. Если в Zoom не видно картинку, там написать может кто угодно. Люди не проверяют аккаунты, расслабились. Перестали верифицировать, кто приходит (на конференцию - ред.)", - сказал Комиссаров.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 02:19
Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего
По его словам, мошенники присылают тематические документы, часто связанные с работой или увлечениями "жертвы", которые содержат вирус, взламывающий систему и получающий доступ к данным. Человек открывает такой документ автоматически, неосознанно.
"Мы сейчас готовимся интегрировать средства безопасности в почту, в том числе корпоративную", - пояснил эксперт.
В целом, отметил Комиссаров со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского", число мошенников за время пандемии коронавируса сильно увеличилось. Причем 70% взломов происходит через пересылку документов, которые открываются в Microsoft Office.
"Мы предпринимаем массу усилий для предотвращения, делаем тесты своих программ еще на стадии бета-версии и обеспечиваем, что документы, которые ломают Microsoft Office, не ломают нас", - добавил Комиссаров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Microsoft CorporationAppleОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
17:28В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"
17:27Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
17:25В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена
17:20В Баренцевом море начались учения Северного флота
Лента новостейМолния