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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/zoopark-1735734342.html
Губернатор: подрядчик возобновляет строительство нового зоопарка в Перми
Губернатор: подрядчик возобновляет строительство нового зоопарка в Перми - РИА Новости, 04.06.2021
Губернатор: подрядчик возобновляет строительство нового зоопарка в Перми
Подрядчик мобилизует рабочую силу на стройплощадке первой очереди нового пермского зоопарка, завершить объект и перевезти животных из старого зоосада... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:48
2021-06-04T22:48
петербургский международный экономический форум
дмитрий махонин
ржд
пермь
пермский край
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Подрядчик мобилизует рабочую силу на стройплощадке первой очереди нового пермского зоопарка, завершить объект и перевезти животных из старого зоосада планируется к 2023 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."Суд утвердил мировое соглашение с "РЖДстрой". Это означает, что у нас друг к другу все финансовые претензии сняты. Сейчас приступаем к мобилизации рабочей силы на объекте. Зоопарк возводится в несколько этапов. Планируем к 2023 году сдать одну из очередей, что позволит перевезти (животных), освободить площадку действующего зоопарка, который находится на месте кладбища у кафедрального собора", - рассказал Дмитрий Махонин.Он уточнил, что освободившуюся территорию у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми планируется сделать общественным пространством, оборудовать там мемориальный комплекс.Контракт на строительство нового зоопарка в Перми (на территории микрорайона Нагорный) был заключен с ОАО "РЖДстрой" в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь объекта будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль пермского управления капстроительства (УКС) выявил нарушения на стройплощадке, появилось уголовное дело, а также началось разбирательство в арбитраже между генеральным подрядчиком и УКС, завершившееся в мае 2021 года мировым соглашением о достройке зоосада к 2023 году.В строительство первой очереди зоопарка входит возведение 56 зданий и сооружений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров и 75 наружных вольеров общей площадью 51 тысяча квадратных метров.
https://ria.ru/20210604/trassa-1735733274.html
https://ria.ru/20210603/gazifikatsiya-1735447950.html
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дмитрий махонин, ржд, пермь, пермский край, общество

Губернатор: подрядчик возобновляет строительство нового зоопарка в Перми

22:48 04.06.2021
 
© Фото : Московский зоопаркБелый медведь в зоопарке
Белый медведь в зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Московский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Подрядчик мобилизует рабочую силу на стройплощадке первой очереди нового пермского зоопарка, завершить объект и перевезти животных из старого зоосада планируется к 2023 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Суд утвердил мировое соглашение с "РЖДстрой". Это означает, что у нас друг к другу все финансовые претензии сняты. Сейчас приступаем к мобилизации рабочей силы на объекте. Зоопарк возводится в несколько этапов. Планируем к 2023 году сдать одну из очередей, что позволит перевезти (животных), освободить площадку действующего зоопарка, который находится на месте кладбища у кафедрального собора", - рассказал Дмитрий Махонин.
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Он уточнил, что освободившуюся территорию у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми планируется сделать общественным пространством, оборудовать там мемориальный комплекс.
Контракт на строительство нового зоопарка в Перми (на территории микрорайона Нагорный) был заключен с ОАО "РЖДстрой" в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь объекта будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль пермского управления капстроительства (УКС) выявил нарушения на стройплощадке, появилось уголовное дело, а также началось разбирательство в арбитраже между генеральным подрядчиком и УКС, завершившееся в мае 2021 года мировым соглашением о достройке зоосада к 2023 году.
В строительство первой очереди зоопарка входит возведение 56 зданий и сооружений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров и 75 наружных вольеров общей площадью 51 тысяча квадратных метров.
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Петербургский международный экономический форумДмитрий МахонинРЖДПермьПермский крайОбщество
 
 
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