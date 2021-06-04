Губернатор: подрядчик возобновляет строительство нового зоопарка в Перми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Подрядчик мобилизует рабочую силу на стройплощадке первой очереди нового пермского зоопарка, завершить объект и перевезти животных из старого зоосада планируется к 2023 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Суд утвердил мировое соглашение с "РЖДстрой". Это означает, что у нас друг к другу все финансовые претензии сняты. Сейчас приступаем к мобилизации рабочей силы на объекте. Зоопарк возводится в несколько этапов. Планируем к 2023 году сдать одну из очередей, что позволит перевезти (животных), освободить площадку действующего зоопарка, который находится на месте кладбища у кафедрального собора", - рассказал Дмитрий Махонин.
Он уточнил, что освободившуюся территорию у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми планируется сделать общественным пространством, оборудовать там мемориальный комплекс.
Контракт на строительство нового зоопарка в Перми (на территории микрорайона Нагорный) был заключен с ОАО "РЖДстрой" в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь объекта будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль пермского управления капстроительства (УКС) выявил нарушения на стройплощадке, появилось уголовное дело, а также началось разбирательство в арбитраже между генеральным подрядчиком и УКС, завершившееся в мае 2021 года мировым соглашением о достройке зоосада к 2023 году.
В строительство первой очереди зоопарка входит возведение 56 зданий и сооружений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров и 75 наружных вольеров общей площадью 51 тысяча квадратных метров.