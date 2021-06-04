Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/zhertvy-1735213241.html
Международный день невинных детей — жертв агрессии
Международный день невинных детей — жертв агрессии - РИА Новости, 04.06.2021
Международный день невинных детей — жертв агрессии
Ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression). РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:52
2021-06-04T07:52
дети
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735216193_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_dc9934ebc7b4d438d3d83eb47f6ef92c.jpg
Ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression). Соответствующее решение было принято Генеральной Ассамблее ООН во время специальной сессии 19 августа 1982 года, когда проходило обсуждение чрезвычайной ситуации в Палестине. В своей резолюции Генассамблея отметила, что "потрясена огромным числом невинных палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля".Целью этого международного дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому и морально-психическому насилию. Право детей на защиту от насилия закреплено в Конвенции о правах ребенка (1989), но они по-прежнему основные жертвы современных вооруженных конфликтов. В ООН признают, что дети являются самыми уязвимыми членами общества, которые больше всего страдают от последствий военных действий при возникновении вооруженных конфликтов. При этом наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование детей в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям. В последние десятилетия в ряде регионов отмечается изменение характера и тактики вооруженных конфликтов. Эти процессы порождают новые угрозы для детей. Дети стали более уязвимыми из-за новых средств вооруженной борьбы, отсутствия конкретного театра военных действий, роста количества и многообразия сторон конфликта; это придает еще большую сложность конфликтам и способствует преднамеренному выбору в качестве мишеней тех объектов, которые традиционно считались безопасными местами, например, школ и больниц.По данным организации Save the Children ("Спасем детей"), почти каждый пятый ребенок в мире растет в условиях вооруженных конфликтов. Из доклада, опубликованного организацией в ноябре 2020 года, следует что в зонах вооруженных конфликтов проживают 426 миллионов детей, из них 160 миллионов проживают в зоне интенсивных конфликтов.С 2005 года, по данным организации, в отношении детей было зафиксировано более 250 тысяч нарушений, из них 42% – это убийства и причинение увечий. С 2010 года в среднем ежедневно погибают или получают увечья в результате вооруженного конфликта, 25 детей.По данным организации Save the Children, наиболее опасными странами для детей в 2019 году стали Афганистан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сирия, Сомали, Судан, Южный Судан и Центральноафриканская Республика. В последние годы вопрос о защите детей в условиях вооруженных конфликтов постоянно находится в центре внимания международного сообщества. Были одобрены важные документы. Среди них Римский статут Международного уголовного суда, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в боевых действиях.В ООН был создан механизм постоянного наблюдения и отчетности за положением детей в зонах вооруженных конфликтов. В рамках этого процесса информация о выявленных нарушениях прав человека и о том, кто в них виновен, своевременно направляется рабочей группе Совета Безопасности ООН.В рамках специального механизма, созданного Совбезом, постоянно обновляются "черные списки" сторон в вооруженных конфликтах, причастных к нарушениям прав детей. Эти усилия приносят свои плоды: в последние годы многих несовершеннолетних удалось вывести из состава вооруженных сил или вооруженных групп и добиться их успешной реинтеграции в мирную жизнь.В ООН отмечают, что пандемия COVID-19 также оказала серьезное влияние на способность Организации Объединенных Наций проводить работу по прекращению и предотвращению серьезных нарушений в отношении детей и значительно сократила возможности для взаимодействия со сторонами в конфликте, хотя диалог продолжался по мере возможности. В Международный день невинных детей – жертв агрессии проводятся акции, во время которых происходит сбор помощи для детей, проживающих на территориях боевых действий. В этот день все люди планеты вспоминают детей, погибших от военных действий, от рук убийц и террористов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735216193_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_8b60218a59c1648623d310b0eb48de75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, справки, в мире

Международный день невинных детей — жертв агрессии

07:52 04.06.2021
 
© AFP 2021 / Amer AlmohibanyСирийские дети играют среди обломков зданий в восточной части региона Гута
Сирийские дети играют среди обломков зданий в восточной части региона Гута - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AFP 2021 / Amer Almohibany
Читать ria.ru в
Ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).
Соответствующее решение было принято Генеральной Ассамблее ООН во время специальной сессии 19 августа 1982 года, когда проходило обсуждение чрезвычайной ситуации в Палестине. В своей резолюции Генассамблея отметила, что "потрясена огромным числом невинных палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля".
Целью этого международного дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому и морально-психическому насилию.
Право детей на защиту от насилия закреплено в Конвенции о правах ребенка (1989), но они по-прежнему основные жертвы современных вооруженных конфликтов.
В ООН признают, что дети являются самыми уязвимыми членами общества, которые больше всего страдают от последствий военных действий при возникновении вооруженных конфликтов. При этом наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование детей в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям.
В последние десятилетия в ряде регионов отмечается изменение характера и тактики вооруженных конфликтов. Эти процессы порождают новые угрозы для детей. Дети стали более уязвимыми из-за новых средств вооруженной борьбы, отсутствия конкретного театра военных действий, роста количества и многообразия сторон конфликта; это придает еще большую сложность конфликтам и способствует преднамеренному выбору в качестве мишеней тех объектов, которые традиционно считались безопасными местами, например, школ и больниц.
По данным организации Save the Children ("Спасем детей"), почти каждый пятый ребенок в мире растет в условиях вооруженных конфликтов. Из доклада, опубликованного организацией в ноябре 2020 года, следует что в зонах вооруженных конфликтов проживают 426 миллионов детей, из них 160 миллионов проживают в зоне интенсивных конфликтов.
С 2005 года, по данным организации, в отношении детей было зафиксировано более 250 тысяч нарушений, из них 42% – это убийства и причинение увечий. С 2010 года в среднем ежедневно погибают или получают увечья в результате вооруженного конфликта, 25 детей.
По данным организации Save the Children, наиболее опасными странами для детей в 2019 году стали Афганистан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сирия, Сомали, Судан, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.
В последние годы вопрос о защите детей в условиях вооруженных конфликтов постоянно находится в центре внимания международного сообщества. Были одобрены важные документы. Среди них Римский статут Международного уголовного суда, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в боевых действиях.
В ООН был создан механизм постоянного наблюдения и отчетности за положением детей в зонах вооруженных конфликтов. В рамках этого процесса информация о выявленных нарушениях прав человека и о том, кто в них виновен, своевременно направляется рабочей группе Совета Безопасности ООН.
В рамках специального механизма, созданного Совбезом, постоянно обновляются "черные списки" сторон в вооруженных конфликтах, причастных к нарушениям прав детей. Эти усилия приносят свои плоды: в последние годы многих несовершеннолетних удалось вывести из состава вооруженных сил или вооруженных групп и добиться их успешной реинтеграции в мирную жизнь.
В ООН отмечают, что пандемия COVID-19 также оказала серьезное влияние на способность Организации Объединенных Наций проводить работу по прекращению и предотвращению серьезных нарушений в отношении детей и значительно сократила возможности для взаимодействия со сторонами в конфликте, хотя диалог продолжался по мере возможности.
В Международный день невинных детей – жертв агрессии проводятся акции, во время которых происходит сбор помощи для детей, проживающих на территориях боевых действий. В этот день все люди планеты вспоминают детей, погибших от военных действий, от рук убийц и террористов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ДетиСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе
10:28"Роскосмос" и Росприроднадзор будут контролировать свалки из космоса
10:24Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом
10:23Попова назвала главный лозунг борьбы с коронавирусом
10:21Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты
10:19Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G
10:19Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
10:18Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
10:17Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:15В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане
10:10Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
10:08В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
10:05Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"
10:01В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
09:57Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
09:55Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции
09:54Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
09:50Семьи с детьми составляют более 80% бедных в России, заявили в Минтруде
09:48После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
09:48Песков предостерег США от попыток диктата в отношениях с Россией
Лента новостейМолния