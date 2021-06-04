https://ria.ru/20210604/zaryade-1735656534.html

Денежные призы Московской арт-премии не будут облагаться налогом

Денежные призы Московской арт-премии не будут облагаться налогом - РИА Новости, 04.06.2021

Денежные призы Московской арт-премии не будут облагаться налогом

Денежные призы лауреатов Московской арт-премии в области современного искусства с этого года не будут облагаться налогом, лауреаты получат призы в размере от... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:15

2021-06-04T17:15

2021-06-04T17:15

культура

новости культуры

парк "зарядье"

департамент культуры

выставки

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москино

мультимедиа арт музей

василий церетели

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Денежные призы лауреатов Московской арт-премии в области современного искусства с этого года не будут облагаться налогом, лауреаты получат призы в размере от одного до трех миллионов рублей в полном объеме, сообщил журналистам директор основной площадки премии – парка "Зарядье" Иван Демидов."Департамент культуры Москвы вышел на министерство культуры РФ, и с этого года Московская арт-премия, а точнее ее призы, освобождены от налогов, то есть художники будут получать полнокровные деньги, не отчитывая часть налогов от своего призового фонда", - сказал Демидов.По словам директора премии Ивана Лыкошина, призовой фонд премии в этом году остался неизменным. "В каждой из пяти номинаций за первое место выручается 3 миллиона рублей, за второе место – 2 миллиона рублей, и за третье место – 1 миллион рублей. Кроме того, в премии предусмотрено гран-при, оно составляет тоже 3 миллиона рублей", - пояснил Лыкошин.Он напомнил, что на конкурс принимаются произведения искусства, созданные в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года.Московская арт-премия в области современного искусства вручается в пяти номинациях: изобразительное искусство, архитектура, театр, кино, музыка, литература. В экспертный совет премии вошли более 30 человек, среди которых директор Мультимедиа Арт музея Ольга Свиблова, директор сети кинотеатров "Москино" Наталья Мокрицкая, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, писатель Михаил Визель и другие.

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новости культуры, парк "зарядье", департамент культуры, выставки, музеи, москино, мультимедиа арт музей, василий церетели, иван демидов, ольга свиблова, москва