https://ria.ru/20210604/zaderzhanie-1735557673.html
Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали - РИА Новости, 04.06.2021
Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
Обвиняемый в убийстве, сбежавший ранее на этой неделе из Басманного суда, задержан и арестован - пресс-служба РИА Новости РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:57
2021-06-04T09:57
2021-06-04T09:57
басманный суд г. москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
Обвиняемый в убийстве, сбежавший ранее на этой неделе из Басманного суда, задержан и арестован - пресс-служба РИА НовостиРИА Новости
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
басманный суд г. москвы, москва, происшествия