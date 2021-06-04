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Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали - РИА Новости, 04.06.2021
Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
Обвиняемый в убийстве, сбежавший ранее на этой неделе из Басманного суда, задержан и арестован - пресс-служба РИА Новости РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:57
2021-06-04T09:57
басманный суд г. москвы
москва
происшествия
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Обвиняемый в убийстве, сбежавший ранее на этой неделе из Басманного суда, задержан и арестован - пресс-служба РИА НовостиРИА Новости
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басманный суд г. москвы, москва, происшествия

Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали

09:57 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Обвиняемый в убийстве, сбежавший ранее на этой неделе из Басманного суда, задержан и арестован - пресс-служба РИА Новости
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Басманный суд г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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