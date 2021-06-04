https://ria.ru/20210604/youtube-1735571355.html

В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 04.06.2021

В работе YouTube произошел сбой

Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:59

2021-06-04T10:59

2021-06-04T11:01

youtube

сша

технологии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что неполадки в работе сервиса начались около 10.30 мск. Согласно данным портала, они наблюдаются в основном в США.Около 76% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 18% - на работу сайта, около 4% из них не могут войти в свою учетную запись.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20210526/instagram-1734336510.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, сша, технологии