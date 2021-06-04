https://ria.ru/20210604/youtube-1735571355.html
В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 04.06.2021
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:59
2021-06-04T10:59
2021-06-04T11:01
youtube
сша
технологии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что неполадки в работе сервиса начались около 10.30 мск. Согласно данным портала, они наблюдаются в основном в США.Около 76% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 18% - на работу сайта, около 4% из них не могут войти в свою учетную запись.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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РИА Новости
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youtube, сша, технологии
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Пользователи YouTube
из США
столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что неполадки в работе сервиса начались около 10.30 мск. Согласно данным портала, они наблюдаются в основном в США.
Около 76% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 18% - на работу сайта, около 4% из них не могут войти в свою учетную запись.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.