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В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 04.06.2021
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:59
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youtube
сша
технологии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что неполадки в работе сервиса начались около 10.30 мск. Согласно данным портала, они наблюдаются в основном в США.Около 76% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 18% - на работу сайта, около 4% из них не могут войти в свою учетную запись.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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youtube, сша, технологии

В работе YouTube произошел сбой

10:59 04.06.2021 (обновлено: 11:01 04.06.2021)
 
© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Depositphotos / ibphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пользователи YouTube из США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что неполадки в работе сервиса начались около 10.30 мск. Согласно данным портала, они наблюдаются в основном в США.
Около 76% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 18% - на работу сайта, около 4% из них не могут войти в свою учетную запись.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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В работе Instagram произошел сбой
 
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