https://ria.ru/20210604/windows-1735648783.html
Microsoft выпустит новую операционную систему
Microsoft выпустит новую операционную систему - РИА Новости, 04.06.2021
Microsoft выпустит новую операционную систему
Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:34
2021-06-04T15:34
2021-06-04T15:34
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge.Намек на Windows 11 обнаружен в приглашении на презентацию от Microsoft — привычный логотип ОС отбрасывает тень, похожую на число "11". Кроме того, топ-менеджеры компании из Редмонда, упоминая новое поколение операционной системы, старательно избегают названия Windows 10.Обновление, которое ранее проходило под кодовым названием Sun Valley, предусматривает редизайн Windows и множество дополнений. Подробностей о нем пока мало, но некоторые данные все-таки попали в Сеть, например, об изменениях в панели уведомлений и "округлении" интерфейса.Презентация новой версии операционной системы для компьютеров пройдет 24 июня. До пользователей обновление доберется во втором квартале 2021 года.
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windows, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Большое обновление Windows
10 в Microsoft
собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает
The Verge.
Намек на Windows 11 обнаружен в приглашении на презентацию от Microsoft — привычный логотип ОС отбрасывает тень, похожую на число "11". Кроме того, топ-менеджеры компании из Редмонда, упоминая новое поколение операционной системы, старательно избегают названия Windows 10.
Обновление, которое ранее проходило под кодовым названием Sun Valley, предусматривает редизайн Windows и множество дополнений. Подробностей о нем пока мало, но некоторые данные все-таки попали в Сеть, например, об изменениях в панели уведомлений и "округлении" интерфейса.
Презентация новой версии операционной системы для компьютеров пройдет 24 июня. До пользователей обновление доберется во втором квартале 2021 года.