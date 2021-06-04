https://ria.ru/20210604/windows-1735648783.html

Microsoft выпустит новую операционную систему

Microsoft выпустит новую операционную систему - РИА Новости, 04.06.2021

Microsoft выпустит новую операционную систему

Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:34

2021-06-04T15:34

2021-06-04T15:34

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge.Намек на Windows 11 обнаружен в приглашении на презентацию от Microsoft — привычный логотип ОС отбрасывает тень, похожую на число "11". Кроме того, топ-менеджеры компании из Редмонда, упоминая новое поколение операционной системы, старательно избегают названия Windows 10.Обновление, которое ранее проходило под кодовым названием Sun Valley, предусматривает редизайн Windows и множество дополнений. Подробностей о нем пока мало, но некоторые данные все-таки попали в Сеть, например, об изменениях в панели уведомлений и "округлении" интерфейса.Презентация новой версии операционной системы для компьютеров пройдет 24 июня. До пользователей обновление доберется во втором квартале 2021 года.

https://ria.ru/20210603/windows-1735349493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии