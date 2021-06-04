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Наука
https://ria.ru/20210604/windows-1735648783.html
Microsoft выпустит новую операционную систему
Microsoft выпустит новую операционную систему - РИА Новости, 04.06.2021
Microsoft выпустит новую операционную систему
Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:34
2021-06-04T15:34
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge.Намек на Windows 11 обнаружен в приглашении на презентацию от Microsoft — привычный логотип ОС отбрасывает тень, похожую на число "11". Кроме того, топ-менеджеры компании из Редмонда, упоминая новое поколение операционной системы, старательно избегают названия Windows 10.Обновление, которое ранее проходило под кодовым названием Sun Valley, предусматривает редизайн Windows и множество дополнений. Подробностей о нем пока мало, но некоторые данные все-таки попали в Сеть, например, об изменениях в панели уведомлений и "округлении" интерфейса.Презентация новой версии операционной системы для компьютеров пройдет 24 июня. До пользователей обновление доберется во втором квартале 2021 года.
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windows, microsoft corporation, технологии

Microsoft выпустит новую операционную систему

15:34 04.06.2021
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Depositphotos / dennizn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Большое обновление Windows 10 в Microsoft собираются назвать новой операционной системой. О скорой презентации Windows 11 сообщает The Verge.
Намек на Windows 11 обнаружен в приглашении на презентацию от Microsoft — привычный логотип ОС отбрасывает тень, похожую на число "11". Кроме того, топ-менеджеры компании из Редмонда, упоминая новое поколение операционной системы, старательно избегают названия Windows 10.
Обновление, которое ранее проходило под кодовым названием Sun Valley, предусматривает редизайн Windows и множество дополнений. Подробностей о нем пока мало, но некоторые данные все-таки попали в Сеть, например, об изменениях в панели уведомлений и "округлении" интерфейса.
Презентация новой версии операционной системы для компьютеров пройдет 24 июня. До пользователей обновление доберется во втором квартале 2021 года.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Microsoft представит новую версию Windows 24 июня
 
НаукаWindowsMicrosoft CorporationТехнологии
 
 
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