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На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы
На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы - РИА Новости, 04.06.2021
На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы
Серия взрывов произошла ночью на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак, пострадавших нет, сообщило национальное телевидение со ссылкой на местные... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:41
2021-06-04T09:41
2021-06-04T09:48
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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Серия взрывов произошла ночью на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак, пострадавших нет, сообщило национальное телевидение со ссылкой на местные власти."Около 1.30 (2.30 мск) раздались первые взрывы на складе боеприпасов. Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах", - заявил мэр города Милун Тодорович в эфире Радио и телевидения Сербии.Склады расположены в 800 метрах от ворот предприятия. Жители домов близ фабрики были эвакуированы или прятались в подвалах домов, на некоторых потрескались стекла. В течение трех часов было блокировано движение около предприятия, к утру полиция разрешила проезд по всем улицам кроме ведущей к фабрике, где еще были слышны разрывы и был виден дым.По словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, все сотрудники, работавшие в третью смену, были вовремя эвакуированы, никто не пострадал. "Рассматривалась эвакуация значительной части города, но не было необходимости. Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти", - указал глава МВД в утреннем эфире национального ТВ.Три пожарных бригады ждут, пока взрывы прекратятся, чтобы войти на территорию. Минобороны и МВД Сербии пока не сообщали о происшествии.
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сербия, в мире
БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Серия взрывов произошла ночью на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак, пострадавших нет, сообщило национальное телевидение со ссылкой на местные власти.
"Около 1.30 (2.30 мск) раздались первые взрывы на складе боеприпасов. Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах", - заявил мэр города Милун Тодорович в эфире Радио и телевидения Сербии
.
Склады расположены в 800 метрах от ворот предприятия. Жители домов близ фабрики были эвакуированы или прятались в подвалах домов, на некоторых потрескались стекла. В течение трех часов было блокировано движение около предприятия, к утру полиция разрешила проезд по всем улицам кроме ведущей к фабрике, где еще были слышны разрывы и был виден дым.
По словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, все сотрудники, работавшие в третью смену, были вовремя эвакуированы, никто не пострадал. "Рассматривалась эвакуация значительной части города, но не было необходимости. Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти", - указал глава МВД в утреннем эфире национального ТВ.
Три пожарных бригады ждут, пока взрывы прекратятся, чтобы войти на территорию. Минобороны и МВД Сербии
пока не сообщали о происшествии.